La entrada en vigor del alza del impuesto de matriculación en enero y el desplome de la producción en las fábricas por la falta de suministro de chips provocarán que el automóvil tampoco recupere los niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus en 2022. El mercado español de turismos y todoterrenos registrará una reducción del 23% en el próximo ejercicio, hasta alcanzar un volumen de 968.000 unidades. Aunque, este dato, supone una mejora de las ventas de coches nuevos en comparación con 2020 y 2021.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario que han explicado que «la recuperación del mercado automovilístico español está lejos de recuperar los niveles previos al impacto de la pandemia y cerrará este año por debajo de las 900.000 vehículos matriculados por los efectos derivados de la falta de abastecimiento de piezas -semiconductores- que han robado un trimestre a la red de distribución». «En concreto, las matriculaciones de turismos y todoterrenos se situaran en las 855.000 unidades en 2021, lo que se traduce en tan sólo 4.000 ventas más que en el año duro de la crisis del coronavirus», calculan.

«En el próximo ejercicio, calculamos que las matriculaciones de coches se situarán cerca de las 968.000 unidades», cifran. Antes del impacto de la crisis de los semiconductores, el sector en bloque confiaba en 2022 como el año de la recuperación de las ventas de coches impulsadas por las ayudas del Ejecutivo pero la falta de abastecimiento de piezas y la subida de impuestos ha convertido en papel mojado las previsiones. Además, el sector del automóvil aún está a la espera de que el Ministerio de Industria publique las bases de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado -previsto para el mes de octubre-.

No obstante, aseguran que «968.000 unidades en 2022 -siempre y cuando la crisis de oferta no empeore por la falta de piezas- no es una buena noticia para el sector ya se traduce en 23% menos que en 2019, en el que se matricularon 1,2 millones de coches -cifra que representa salud en el mercado automovilístico-«.

Alza del impuesto de matriculación

En plena crisis del sector, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que era un buen momento para penalizar la compra de coches y ha aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 el alza del impuesto de matriculación, que provocará que los coches cuesten entre 800 y 1.000 euros más a partir de este mes de enero.

«Por si fuera poco, en este contexto, el veto del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado a las enmiendas de PdCat, Cs y PP en contra de la subida del impuesto de matriculación agrava la situación del sector, poniéndoselo todavía más difícil al comprador que quiera adquirir un coche a partir del próximo mes de enero», critican las citadas fuentes. Un hachazo fiscal al automóvil que podría tener un impacto directo en el empleo con la perdida de hasta 18.000 puestos de trabajo.