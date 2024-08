El secreto más grande de Mercadona revelado: cuál es el día más barato para hacer la compra

Hacer la compra en el supermercado es algo de lo más habitual, de la misma manera que también es cada vez más común, ir buscando las mejores ofertas de las principales cadenas de supermercados. Sin embargo, ¿sabías que las ofertas no son algo puntual en empresas como Mercadona?. De hecho la cadena valenciana está ahora en boca de todos porque cuenta con una hora y también un día, en el que podemos encontrar muchos de sus productos, especialmente los que son frescos o tienen fecha próxima de caducidad a precio reducido. Toma nota entonces porque a continuación te desvelamos El secreto más grande de Mercadona revelado: cuál es la hora y el día más barato para hacer la compra.

Si eres de los que buscan aprovechar hasta el último céntimo cuando haces la compra en Mercadona, te va a interesar este truco que recientemente se ha vuelto viral en las redes sociales gracias al influencer Juan Carlos Elías Sancho, más conocido como @jcnanoo o simplemente «Nano», que decidió compartir con sus seguidores un descubrimiento que ha revolucionado la forma en que muchos hacen sus compras en los supermercados de Juan Roig. Según Nano, hay un momento exacto en la semana en el que los precios en Mercadona bajan drásticamente, y si juegas bien tus cartas, podrías ahorrarte hasta el 50% en productos frescos. ¿Pero cuándo y por qué se produce esa bajada tan fuerte de precios en el supermercado número uno de España?. La respuesta a continuación.

El secreto de Mercadona: el día más barato para hacer la compra

El secreto de Mercadona que pocos conocen fue revelado en TikTok. La famosa cadena valenciana suele tener muchos productos con rebaja todos los días. Sin embargo, @jcnanoo reveló a través de uno de sus vídeos que el mejor día para comprar en Mercadona es el sábado, pero no a cualquier hora. El truco está en acudir a última hora, entre las 20:30 y las 21:00, justo antes del cierre. Durante ese pequeño intervalo de tiempo, los reponedores comienzan a marcar ciertos productos con etiquetas amarillas. Estas etiquetas indican que los productos tienen una fecha de caducidad próxima, lo que significa que sus precios se reducen significativamente. El joven comenta que ha llegado a encontrar descuentos del 50% en frutas, pescados, y lo que él considera la verdadera joya de esta oferta: la carne.

Por qué Mercadona baja los precios los sábados por la tarde

Esta estrategia no es un capricho, sino una medida bastante lógica por parte de Mercadona. Resulta que, al ser uno de los supermercados que no abre los domingos, los productos perecederos que no se vendan el sábado corren el riesgo de caducar antes de que se vuelvan a colocar en las estanterías el lunes. En lugar de desperdiciar estos alimentos, Mercadona opta por ofrecerlos a un precio reducido. De este modo, ellos reducen pérdidas y los clientes pueden llevarse a casa productos frescos a un precio inmejorable.

Imagina entrar en Mercadona un sábado por la noche y encontrar la fruta a mitad de precio, el pescado fresco con grandes rebajas y, lo mejor de todo, la carne a precios irrisorios. No suena mal, ¿verdad?

Cómo aprovechar al máximo las ofertas de Mercadona

Ahora bien, una cosa es saber el cuándo, y otra es saber el qué. Según el propio @jcnanoo, uno de los productos más rentables que puedes comprar con estos descuentos es la carne. Aunque algunos puedan preocuparse por la proximidad de la fecha de caducidad, el influencer da un consejo muy sensato: congélala. Y la verdad es que si lo piensas, tiene razón, la mayoría de los productos cárnicos se pueden congelar sin perder calidad, lo que significa que puedes abastecerte de carnes a precios de ganga y consumirlas cuando te convenga.

En su vídeo, Nano muestra ejemplos claros de los descuentos que ha encontrado. Por ejemplo, un paquete de huesos para caldo que normalmente cuesta 1,23 euros, con el descuento se reduce a 0,60 euros. Y eso no es todo; hamburguesas de pavo y espinacas que antes costaban 4,60 euros, con la oferta se reducen a solo 1,10 euros. La pechuga de pollo, longanizas, solomillos… todos estos productos frescos también se incluyen en las rebajas del final del día.

¿Merece la pena esperar hasta el sábado por la noche?

Puede que te preguntes si de verdad merece la pena ir a hacer la compra un sábado por la noche, cuando la mayoría de nosotros estamos pensando en desconectar y disfrutar del fin de semana. Pero si eres una persona organizada y puedes planificar tus comidas en torno a las ofertas, la respuesta es un rotundo sí. Ahorrar un 50% en productos frescos no es algo que suceda todos los días, y si te tomas el tiempo de acudir a Mercadona en el momento adecuado, tu bolsillo te lo agradecerá.

Además, en tiempos en los que los precios de los alimentos siguen subiendo, estos pequeños trucos se vuelven esenciales. Saber cuándo y cómo comprar puede marcar una gran diferencia en el presupuesto mensual.