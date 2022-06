Las discrepancias han surgido porque el Gobierno español pretendía que los usuarios del mercado libre también asumieran la compensación a las centrales de gas (ciclos combinados), para que ésta se repartiera entre más consumidores y la rebaja en la tarifa regulada fuera mayor. Pero el Ejecutivo portugués se negó, y Ribera tuvo que aceptar que en España sólo asuman esa compensación los contratos nuevos y los que se vayan renovando. Algo con lo que Portugal tampoco está de acuerdo.

Europa lo revisa con lupa

Además de los problemas con Bruselas y con Lisboa, están las cuestiones técnicas. El sector asegura que hay muchos problemas con OMIE (el gestor del mercado ibérico de la electricidad), al que han tenido que remitir una información masiva sobre en qué situación se encuentra cada consumidor, para saber si se le tiene que aplicar la compensación o no. Esto ha dado pie a errores, deficiencias de información, discrepancias sobre si determinados clientes están incluidos o no, etc.

Estas dificultades no se van a subsanar en unos días, según las fuentes consultadas, sino que llevará tiempo. De ahí esa estimación de que no podrá entrar en vigor hasta la segunda mitad de junio, como mínimo. Y posiblemente más tarde, a su juicio.