El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a exigir a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda, a pesar de que en las zonas de España en las que se está aplicando ha mostrado su ineficiencia para frenar la subida del precio del alquiler. En concreto, para defender este argumento Sánchez ha puesto sobre la mesa el ejemplo de Barcelona, sin embargo, se trata de una ciudad cuyo precio del alquiler no ha parado de subir incluso después de aplicarse esta ley.

Así, Pedro Sánchez ha defendido que «allí donde se está aplicando, por ejemplo en Cataluña y en particular, por poner el caso de una gran ciudad como es Barcelona, hemos visto cómo se ha ido reduciendo ese incremento en el precio del alquiler y en el precio de compra de vivienda. Pero son apuestas que se tienen que sostener en el tiempo».

No obstante, los últimos datos del precio de la vivienda en Barcelona desacreditan por completo estas afirmaciones, ya que en la ciudad condal el precio del alquiler ha subido un 6,9% en un año. De igual forma, el precio del alquiler en la ciudad de Barcelona también se ha incrementado un 3,6% con respecto al mes de agosto de 2025.

Como consecuencia de esta subida constante de los precios, en la ciudad de Barcelona ya se sitúa el precio del alquiler en 24 euros el metro cuadrado, según los últimos datos de Idealista.

De igual forma, otro de los ejemplos que ha puesto el presidente del Gobierno son los precios del alquiler en Cataluña, sin embargo, se da una situación muy similar a lo que ocurre en Cataluña.

De esta forma, el precio del alquiler se ha incrementado un 9,7% en un año. Mientras que los precios del alquiler también han subido un 3,4% con respecto al mes de agosto de 2025. Esto supone que, en la actualidad, el precio del metro cuadrado en Cataluña se sitúa en 19,1 euros.

Los precios del alquiler se estabilizan en Europa mientras en España crecen