La realidad ha vuelto a dejar en evidencia a Sánchez. Hace unos meses el presidente del Ejecutivo alardeaba de que ahorrar los fines de semana iba a ser más fácil, ya que los sábados y los domingos eran ‘horas valle’. Sin embargo, los altos precios de las últimas jornadas han llevado a que este sábado sea el más caro de la historia, dejando, una vez más, en papel mojado las promesas del Gobierno.

Tras el ‘tarifazo’ de Sánchez y ante el subidón del precio de la luz, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aconsejaba a los consumidores que se encendiesen los electrodomésticos en ‘horas valle’, esto es de 00:00 a 08:00 horas y el fin de semana. De esta forma, muchos españoles se vieron obligados a reordenar sus costumbres para que poner la lavadora o el horno no fuese un lujo. Sin embargo, el precio de la luz de este sábado pone patas arriba esta afirmación, ya que supera los 150 euros/MWh.

Otra mentira de Sánchez, ya que con un precio medio en el mercado mayorista de 150,78 euros/MWh, este se convierte en el sábado más caro de la historia, tan sólo un 1% menos que el precio récord registrado este viernes -que se sitúa en los 152,32 euros/MWh-. Por tanto, encender los electrodomésticos será prohibitivo también en fin de semana: planchar o poner la lavadora costará lo mismo que este viernes y el doble de lo que costaba hace un año, pese a la rebaja del IVA del Gobierno del 21% al 10%.

Ya no hay escapatoria para una escalada en el precio de la luz que no da tregua ni siquiera el sábado: tras los máximos registrados durante los primeros días de septiembre el recibo de la luz de muchos españoles apunta al más caro de la historia, alcanzando los más de 104 euros. En tan sólo 15 días la electricidad se ha disparado más que en los ocho primeros meses del año. Y no era un reto fácil, ya que hasta el mes de agosto la luz se había disparado más de un 20%, mientras que en la última quincena aumenta cerca de un 30%.

No sólo batimos récords nacionales

Y no sólo batimos récords nacionales en la tarifa de la luz, también ganamos por goleada a nuestros homólogos europeos: el precio medio de la luz en España en lo que llevamos de septiembre ha alcanzado los 137,68 euros/MWh. Muy de lejos le siguen Francia y Alemania. El país galo ha registrado un precio medio durante los primeros diez días de septiembre de 117,83 euros/MWh, lo que supone un 15% menos que en España.

Por su parte, Alemania ha alcanzado este viernes un precio medio de 120,29 euros/MWh, un 12% menos. Mientras, Grecia, que ha sido otro de los países que ha experimentado una fuerte escalada del precio de la luz, alcanza en los primeros días de septiembre un precio medio de 122,10 euros/MWh, por lo que también se sitúa por debajo de España, donde se espera una tarifa de la luz histórica.