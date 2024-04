La salsa de soja de Mercadona que la gente no para de comprar por este motivo. Entre la variedad de condimentos que podemos encontrar en los supermercados, las salsas ocupan un lugar privilegiado por su capacidad para transformar platos simples en creaciones gastronómicas excepcionales. Entre las estanterías repletas de opciones, Mercadona destaca por ofrecer una amplia gama de salsas de alta calidad a precios accesibles. Especialmente notable es su selección de salsas de soja, entre las cuales una en particular está captando la atención de los consumidores: la salsa de soja sin gluten de la marca Hacendado.

Esta salsa no es solo un complemento más en la cocina de quienes buscan un toque umami en sus platos, sino que ha llegado a ser un producto imprescindible para muchos. Su popularidad se debe no solo a su sabor excepcional y su precio asequible, sino también a la confianza que inspira al ser una opción más que recomendada dentro de la categoría de condimentos. La salsa de soja Hacendado, presentada en una botella de 250 ml con un precio de 2,50 €, es especialmente apreciada por aquellos que siguen una dieta libre de gluten.

La salsa de soja de Mercadona que todos compran

La salsa de soja Hacendado que Mercadona ha puesto a disposición de sus clientes destaca por varios motivos. El principal de todos y el que hace que todo el mundo se la lleve a casa es su composición, que es sencilla y transparente, algo que cada vez más consumidores valoran positivamente. Según la etiqueta, esta salsa contiene únicamente agua, haba de soja, vinagre de alcohol y sal, sin aditivos ni conservantes artificiales. Esta simplicidad garantiza que los consumidores están adquiriendo un producto puro, sin elementos innecesarios que puedan afectar la salud o el sabor auténtico de la soja.

De hecho, el dietista reconocido en redes sociales, @fransusin_, ha recomendado esta salsa de soja debido a estos ingredientes. Él mismo dice en un vídeo que publicó en su Instagram, «esta me la llevo» confirmando que se trata de una salsa no sólo recomendable por no tener gluten sino porque además es de la más alta calidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Susin (@fransusin_)

Consideraciones nutricionales

Sin embargo, y a pesar de sus muchos atributos positivos, es importante considerar el contenido de sal de la salsa de soja Hacendado. Con 16,4 gramos de sal por cada 100 gramos de producto, su consumo debe moderarse, especialmente para aquellos que necesitan controlar su ingesta de sodio por razones de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar la ingesta de sal a no más de 5 gramos diarios para evitar problemas de salud como la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Uso culinario y versatilidad de la salsa de soja sin gluten Hacendado

La salsa de soja sin gluten Hacendado de Mercadona destaca además por su extraordinaria versatilidad en la cocina, lo que la convierte en un ingrediente esencial para cualquier chef casero o profesional que busque profundizar los sabores de sus platos. Esta salsa es perfectamente adecuada para una amplia gama de aplicaciones culinarias, desde los marinados que impregnan las carnes con ricos sabores, hasta los aderezos que realzan las ensaladas con un toque umami distintivo.

En el ámbito de los marinados, la salsa de soja Hacendado puede ser combinada con ingredientes como el jengibre fresco, el ajo picado y el aceite de sésamo para crear una base deliciosa que suaviza y aporta profundidad a carnes como el pollo, el cerdo o el tofu. Esta mezcla no solo mejora el sabor, sino que también ayuda a ablandar las proteínas, resultando en texturas más suaves y jugosas.

Para los aderezos, esta salsa de soja añade un sabor rico y complejo que puede equilibrarse con elementos como el vinagre de arroz, el aceite de oliva extra virgen y un toque de miel o azúcar para crear vinagretas perfectas para ensaladas asiáticas, aderezos para fideos fríos o incluso como una salsa rápida para dumplings o rollos de primavera.

En los salteados, la salsa de soja Hacendado es indispensable. Al añadirla durante la cocción, se carameliza ligeramente, ofreciendo un sabor robusto que se impregna en los vegetales y proteínas del plato. Es ideal para platos rápidos y nutritivos, combinando verduras frescas, trozos de carne o mariscos, y arrojando todo junto para un plato lleno de sabor que se prepara en minutos.

Además, su uso no se limita solo a la cocina asiática. Puede ser un sustituto del salado en recetas tradicionales de otras culturas, aportando un toque único sin dominar los otros sabores del plato. Es más, su compatibilidad con dietas sin gluten la convierte en una alternativa invaluable para quienes tienen restricciones dietéticas, permitiéndoles disfrutar de sabores complejos sin preocuparse por la presencia de gluten.

En conclusión, la salsa de soja sin gluten Hacendado no solo es un condimento versátil sino también una herramienta culinaria que puede transformar platos ordinarios en experiencias gastronómicas extraordinarias. Su capacidad para complementar y potenciar una variedad de alimentos la convierte en un indispensable en la despensa de cualquier amante de la buena cocina.