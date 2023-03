Acostumbrado a las críticas, el maximo ejecutivo y primer accionista de Mercadona, Juan Roig, no ha defraudado a quienes esperaban una respuesta a los ataques que ha recibido en los útlimos meses desde el propio Gobierno de coalición. Lejos de entrar en polémicas con una u otra ministro o algún que otro diputado, el empresario valenciano ha defendido a capa y espada el «orgullo de generar beneficios» y el «orgullo de pagar impuestos». Roig defendió un punto de vista no siempre expresado abiertamente desde el empresariado español: «Generar riqueza en un país y el bienestar de la sociedad dependerá del número de empresarios honrados que exista» señló durante la presentación de resultados de 2022, los mejores en la historia de la empresa.

Para el presidente y consejero delegado de la cadena de distribución española: «Tenemos que generar unos beneficios compartidos y conseguir esto es, para mí, un orgullo ser empresario; porque en Mercadona creemos firmemente que los empresarios, los directivos y los trabajadores, a través de la empresa, somos los que generamos riqueza para el país».

El presidente de la compañía inició la presdentación de los resulatdos del ejercicio 2022 con una declaración de intenciones: «Estamos en unos momentos complicados y con mucha confusión sobre cuál es la misión de una empreaa y cuál es el propósito del beneficio». En su opinión, la primera obligación de una empresa es satisfacer equilibradamente a los que, en Mercadona denominan sus ‘cinco componentes’: los trabajadores, los proveedores la sociedad, el capital y la propia empresa en su conjunto.

La posición de Roig a este respecto la expresó en forma de «pregunta a la sociedad»: «¿Tener beneficios es algo bueno o malo?», cuestionó, para añadir: «¿a ver si es malo tener beneficio?»

La respuesta es tan rápida como contundente: «tener beneficio es indispensable ; pero si tu principal propósito son los beneficios, eso no es saludable», añadió tajantemente.

Para Roig, el propósito principal de una empresa debe ser «compartir con los cinco componentes, compartir con el trabajador, con el proveedor, con la sociedad y los accionsitas y, si no hay beneficio, no se puede reinvertir, ampliar una empresa, no se puede mantener una empresa, no se pueden actualizar sus activos…».

El presiden te de Mercadona asefurói que «hay que transmitir este mensaje a la sociedad: los beneficios son imprescindibles y necesarios y cuanto más beneficio hay, mejor funcionan los cinco competentes… más compras puedes hacer, hacer más puedes reinvertir y más puedes repartir entre sus accionistas».

Remuneraciones transparentes

Tras señalar que Mercadona ha subido el salario de sus empleados el IPC y marcar el salario medio de la empresa en 24.463 euros anuales para un trabajador que lleve cuatro años en la compañía.