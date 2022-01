Llega un momento en el que todos tenemos que renovar nuestro móvil porque el rendimiento ya no es el mismo. Es cierto que a veces es difícil cambiar de smartphone, especialmente si tenemos todo archivado y si estamos habituados a un móvil concreto, pero ese momento siempre llega. Cambiar el móvil es algo que todos tenemos hacer, y no sólo una vez, sino varias veces a lo largo de nuestra vida, especialmente si usamos el móvil las 24 horas del día. Pero en MediaMarkt nos lo ponen fácil y es que cuentan con los mejores precios y los mejores modelos móviles, como es el caso de Samsung.

¿Quieres saber cuál es el móvil al mejor precio en MediaMarkt que te recomendamos para renovar tu viejo smartphone? Pues no te lo pierdas, ¡a continuación te damos todos los detalles!

El móvil de Samsung en MediaMarkt

Se trata del Samsung Galaxy A12, un móvil versátil y funcional que permite un rendimiento óptimo y una gran calidad a un precio muy económico. Cuenta con una pantalla HD+ de 6.5″, 3GB de RAM y 32 GB de capacidad, perfecto si eres de los que usa el móvil de forma personal. Además, tiene una batería de 5.000 mAh que te permitirá tener energía para todo el día. También cuenta con una carga rápida de 15W, una opción estupenda para esos momentos en los que, sin darte cuenta, te quedas sin batería.

Cuenta con cuatro cámaras que te permitirán hacer unas fotografías de forma más clara y nítida. Estas cámaras son:

Macro de 2MP

Ultra Gran Angular de 5MP

Una cámara con una gran profundidad de 2MP

Cámara principal con 48MP.

Además de esto, el ultra gran angular te ayudará a dar una gran amplitud a tus fotografía, por lo que es una de las razones de peso para escoger este móvil. También tiene una cámara frontal de 8MP para los selfies.

Aparte de los 32 GB de almacenamiento interno, podrás ampliar la memoria mediante una tarjeta microSD de hasta 1TB, así no podrás decir que no tienes espacio para guardar todos tus recuerdos, ¡no tendrás ningún tipo de problema para hacerlo! Podrás almacenar todo sin agotar el espacio. Igualmente, si se agota, tan sólo tendrás que meter otra tarjeta y seguir guardando momentos.

Tiene lectura de huella dactilar y sistema operativo Android 11, por lo que tendrás una gran compatibilidad con todo lo que necesites. Está disponible en color azul.

¿Su precio? Tan sólo 129 euros, un precio estupendo para un smartphone con las prestaciones del Samsung Galaxy A12 del año 2021. ¿Qué más podemos pedir de un teléfono móvil? Podrás instalarte todas las redes sociales, podrás llamar por teléfono, usarlo como agenda e incluso jugar a una gran cantidad de juegos.

Así que si estás pensando en renovar tu teléfono móvil, esta opción que nos proponen desde MediaMarkt no está nada mal, especialmente por su precio. Eso sí, este descuento no será eterno, así que si realmente quieres hacerte con este smartphone, te recomendamos que no lo dudes demasiado y que te hagas con él cuanto antes, ¡qué la oferta se acaba!