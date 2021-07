Las Rebajas de El Corte Inglés son sin lugar a dudas las rebajas que más interés suelen generar dado que en sus centros encuentras toda la moda con los mejores descuentos pero no solo eso, sino que también tienen otros muchos productos rebajados ya sea por ejemplo muebles, productos de belleza, de cosmética y también como no, electrodomésticos. En estos últimos nos centramos ahora para presentarte los 7 electrodomésticos imprescindibles con grandes descuentos que no puedes dejar de escapar de las actuales rebajas El Corte Inglés.

Rebajas El Corte Inglés: 7 electrodomésticos imprescindibles con grandes descuentos

Si deseas poder comprar un electrodoméstico en concreto nada como elegir las Rebajas de El Corte Inglés ya que te permitirán ahorrar bastante dinero. Entre las muchas ofertas que tienen actualmente destacan algunas más que otras de modo que te ofrecemos ahora aquellos productos que resultan imprescindibles en cualquier hogar, pero que tienen además un buen «descuentazo».

Frigorífico combi Bosch

Uno de los primeros electrodomésticos que no podemos dejar escapar en las Rebajas de El Corte Inglés es este frigorífico de Bosch, el modelo combi Bosch KGN36VIEA No Frost. Un frigorífico con clasificación energética E, cajón VitaFresh para conservar tus alimentos frescos durante más tiempo y con dos circuitos de frío independientes entre otras características que podemos comprar ahora a un precio de 556 € ya que tiene un descuento del 33 %. Lo encontráis aquí.

Batidora de vaso de Taurus

Para poder realizar todo tipo de batidos y Smoothies nada como esta batidora de vaso de la famosa marca Taurus. Un pequeño electrodoméstico que tiene una potencia de 1.200 W y una cuchilla de 6 filos. La batidora Optima Magnum con función Turbo de Taurus tiene ahora un descuento del 38% por lo que la podemos comprar por un precio de 49 €. La encontráis aquí.

Robot aspirador Rowenta

Los robots de limpieza están de moda por lo que nada como aprovechar estas rebajas de El Corte Inglés para hacerte con el modelo Robot aspirador Rowenta RR6875WH Explorer serie 20 Aqua, uno de sus modelos más completos que puedes comprar ahora a un precio increíble de solo 179 euros ya que tiene un precio de un 47%. Un robot cuyo nivel de sonido no supera los 65 dB con capacidad de limpieza de cualquier rincón de la casa, con opción de programado y con 150. Lo encontráis aquí.

Aspirador escoba Rowenta

Si lo que prefieres es un aspirador escoba de última generación, el modelo RH6971WO X-Pert 3.60 Flex también de Rowenta es otra de las grandes compras que puedes hacer en estas rebajas. Un aspirador escoba que funciona sin cables y que tiene función 3 en 1 de modo que podrás limpiar tu casa al completo. Un modelo de aspirador que suele costar más de 239 euros pero que nos costará ahora 149 € ya tiene ahora un descuento del 37%. Lo encontráis aquí.

Centro de planchado Polti

Tener un centro de planchado es algo que parece haberse puesto de moda ya que gracias a este tipo de electrodoméstico podemos conseguir que la ropa luzca impecable. Por ello, aprovecha estas rebajas de El Corte Inglés para comprar el centro de planchado Polti Vaporella Simply VS10.10 con autonomía ilimitada que cuenta con un descuento del 33% de modo que lo podremos comprar por solo 79 €. Lo encontráis aquí.

Olla eléctrica Cecotec

Si te gusta poder cocinar pero apenas tienes tiempo, nada como elegir un electrodoméstico que prácticamente haga la comida solo y en poco tiempo. No dejes escapar la oportunidad de hacerte en estas rebajas de El Corte Inglés con la Olla eléctrica Cecotec GM Deluxe con 6 litros de capacidad y báscula, que es en realidad uno de los robots de cocina multifunción más completos en el mercado. La podéis comprar ahora por un precio de solo 99 € gracias a su descuento del 34%. La encontráis aquí.

Robot Amasador Boj

Para acabar, os proponemos comprar el Robot amasador Boj FP-4000 con accesorios teflonados, un electrodoméstico al que sacarás mucho partido si deseas poder elaborar todo tipo de masas y mezclar todo tipo de ingredientes con los que preparar por ejemplo bizcochos, pasteles o también panes. Un electrodoméstico que tiene ahora un precio de 149,90 € gracias a su descuento del 31%. Lo encontráis aquí.