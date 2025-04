Quedan días para que acabe: Lidl hace una rebaja histórica de su robot de cocina

A veces hay oportunidades que no se repiten, y lo que está haciendo Lidl con su famoso robot de cocina Monsieur Cuisine Connect es exactamente eso. Una promoción limitada que está volando en tiendas físicas y que ha revolucionado el panorama de los electrodomésticos para el hogar. Este dispositivo, que ya era un favorito de miles de familias por su versatilidad, ahora está disponible en una promoción que garantiza un reembolso de 250 euros, convirtiéndose en una de las gangas del año. Pero atención: la oferta tiene fecha de caducidad.

Este robot multifunción de la marca SilverCrest, líder en Europa, no sólo cocina: también amasa, sofríe, cuece al vapor, tritura, mezcla, bate y hasta emulsiona. Es como tener un chef en casa que no se cansa nunca. Y lo mejor de todo es que, con su pantalla táctil de 7 pulgadas y sus más de 500 recetas guiadas, cualquiera puede convertirse en un cocinillas, sin necesidad de experiencia previa. La promoción que Lidl le aplica a este robot de cocina es muy clara: lo compras por 299,99 euros en tienda física, escaneas tu tarjeta Lidl Plus, y a partir del 2 de junio recibirás 5 cupones de 50 euros (uno al mes). Así que si estabas esperando el momento perfecto para lanzarte a la cocina con un gadget de alta gama, este es el aviso: quedan pocos días y las unidades son limitadas a 15.900.

El robot de cocina de Lidl que lo hace

No se trata sólo de una promoción llamativa. El Monsieur Cuisine Connect de Lidl es un robot de cocina que ha conquistado cocinas por todo lo que ofrece. Su corazón es un motor potente de 1050 W, capaz de cocinar y batir con precisión, con 10 niveles de velocidad y un botón turbo para esos momentos en que se necesita un extra de potencia. La temperatura puede ajustarse entre 37 y 130 ºC en pasos de 5 ºC, ideal para controlar cada preparación con mimo.

Uno de sus grandes puntos fuertes es la pantalla táctil de 7 pulgadas, donde puedes ver y seguir paso a paso las recetas. Desde el primer ingrediente hasta el emplatado, todo está explicado de forma intuitiva. Gracias al sistema Cooking Pilot, el robot guía la receta y se encarga de los tiempos y temperaturas de cocción. Tú solo tienes que añadir los ingredientes y dejar que la máquina haga su magia.

Los accesorios que lo completan todo

Cuando compras el Monsieur Cuisine Connect, no sólo te llevas un robot. También incluye un buen surtido de accesorios que elevan la experiencia a otro nivel. La jarra mezcladora de acero inoxidable tiene una capacidad total de 4,5 litros (3 litros útiles), perfecta para cocinar para toda la familia. También incluye una vaporera con tapa, un accesorio plano para cocer, cuchillas, mezclador, espátula con punta de silicona desmontable y vaso medidor.

Gracias a su báscula integrada, puedes pesar directamente los ingredientes en el recipiente. Esto ahorra tiempo, evita errores y simplifica muchísimo las preparaciones. Además, su función de giro a la izquierda permite remover sin triturar, ideal para sopas, guisos o platos delicados. Y con su conexión wifi, puedes descargar nuevas recetas gratuitas y actualizar el sistema fácilmente.

Así funciona la promoción de Lidl

La oferta está activa del 4 al 23 de abril de 2025, exclusivamente en tiendas físicas. Es importante recordar que hay un límite de dos unidades por cliente, y que la promoción solo es válida si escaneas la tarjeta Lidl Plus en el momento de la compra. A partir del 2 de junio, irás recibiendo cada mes un cupón de 50 €, hasta completar los 250 euros de reembolso total. Eso sí, si devuelves el robot, ya no tendrás derecho a los cupones.

Una vez activados, los cupones tienen una validez de 30 días y podrás utilizarlos en cualquier compra dentro de la tienda Lidl. Es una forma de premiar la fidelidad de los clientes, al mismo tiempo que incentivan el uso de su app Lidl Plus, que es gratuita y bastante intuitiva.

El Monsieur Cuisine Connect es una alternativa real a robots de cocina que superan los 1000 euros, y lo ha demostrado durante años. Su popularidad ha sido tal que, cada vez que Lidl lanza unidades nuevas, se agotan en cuestión de días. Ahora, con este descuento indirecto de 250 euros, estamos hablando de un precio final efectivo que roza los 50 % de rebaja sobre productos similares del mercado. Y eso, con garantía, recetario guiado, actualizaciones y todo lo necesario para cocinar desde el primer día.

No es sólo una cuestión de precio, sino de valor. Por menos de 300 euros, te llevas un dispositivo que puede preparar desde masas para pizza hasta sopas, arroces, guisos o postres. Y si te gusta experimentar, la app Monsieur Cuisine te dará aún más ideas para usar a diario. Sin duda alguna y con esta rebaja histórica, Lidl ha puesto el listón muy alto. Eso sí, si te interesa, no tardes demasiado: las unidades vuelan y la fecha límite se acerca.