El desayuno es una de las comidas más importantes del día, aquella que nos permitirá pasar con energía nuestra jornada de trabajo o estudio, por lo que hay que incluir ingredientes que nos proporcionen lo que necesitamos. La avena es uno de los cereales más frecuentes cuando de preparar desayunos se trata, sin duda uno de los que más beneficios nos puede deparar, pero, ¿qué pasa si desayunas avena todos los días?.

La avena es una excelente fuente de fibra, un alimento muy saciante que te ayudará a pasar las horas que tienes por delante sin sentir hambre hasta que llegue el momento de hacer la siguiente comida. Es, además, un cereal muy barato que se puede preparar fácilmente y que se puede acompañar de infinidad de alimentos, por lo que tienes múltiples posibilidades.

Esto es lo que pasa si desayunas avena todos los días

Sí, puedes comer avena todos los días que no habrá ningún problema, de hecho, lo que pasará es todo lo contrario, muchos beneficios ya que tu cuerpo se acostumbrará a este cereal. De todo esto te beneficiarás:

Reduce el colesterol

Uno de los beneficios más rápidos que vas a notar al consumir avena a diario es que disminuyen los niveles de colesterol malo en el organismo, ya que es un cereal rico en fibra soluble y ácido linoleico, compuestos que reducen el colesterol.

Aumenta las defensas

Otro beneficio de la avena muy interesante es favorece el desarrollo y aumento de defensas en el organismo gracias a su alto contenido de beta-glucano, un nutriente que aumenta la resistencia del cuerpo frente a patógenos invasores.

Pérdida de peso

Si tu objetivo es perder peso, sin duda desayunar avena todos los días te ayudará a lograrlo, ya que gracias a su alto contenido en fibra no sólo ayuda a adelgazar sino que tendrá un efecto saciante clave para no comer cuando no debes.

Mejora la digestión

Si quieres más beneficios de comer avena a diario, también mejorará la forma en la que haces la digestión, previniendo además el estreñimiento gracias a la fibra que contiene. El proceso de digestión será más completo al facilitar la eliminación de residuos varios con las heces.

Mejora el sueño

Sí, aunque la tomes por la mañana, el consumo frecuente de avena hace que tu organismo tenga una mejor capacidad para conciliar el sueño. No sólo dormirás más, también dormirás mejor.

Niveles de azúcar en sangre

Consumir avena a diario en el desayuno favorece al control de los niveles de azúcar en sangre, lo que sin duda resultará muy beneficioso para personas diabéticas. Gracias a la avena, el azúcar no va a bajar ni a subir demasiado durante el día, aunque siempre depende de los demás alimentos que consumas.

Previene el cáncer de colon

Además de todo lo anterior, también resulta muy interesante su eficacia en la prevención del cáncer de colon.