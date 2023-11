Premier España, promotora especializada en viviendas, cuenta con una amplia trayectoria en el mercado residencial español, donde comenzó a operar en 1989. Desde entonces la compañía ha entregado cerca de 10.000 viviendas. La inmobiliaria está integrada dentro del grupo empresarial Bassac, que cotiza en el Euronext Paris desde 2006. Su director general, Vicenç Topas, explica en una entrevista con OKDIARIO que el actual ejercicio ha sido bueno y se muestra optimista de cara a 2024.

Pregunta: ¿Cómo ha sido el año para Premier y para el sector promotor en general?

Respuesta: 2023 ha sido buen año. De hecho, a nivel de ventas hemos mejorado respecto al año pasado y eso que aún no ha acabado el año. Ahora mismo superamos las 400 ventas, mientras que el año pasado nos quedamos en 380. Es cierto que el cliente necesita más tiempo para tomar la decisión, pero al final acaba comprando. Hay una gran necesidad de vivienda en España y muchas demanda, a esto se suma que la producción es escasa.

Yo diría que el primer semestre fue muy bueno y este segundo semestre está siendo bueno. Hay interés por las promociones, pero sí que es cierto que la toma de decisión es un poco más lenta por diferentes variables: la subida de los tipos, la incertidumbre económica, etc.

Pregunta: ¿Cuántas viviendas tenéis actualmente en desarrollo?

Respuesta: Contando las que tenemos en proyecto, en construcción, en comercialización y promociones que estamos entregando, tenemos más de 1.700 viviendas. Se encuentran básicamente en el área metropolitana de Barcelona y de Madrid. Además, también tenemos una pequeña colaboración con una promotora local de Alicante para demanda de extranjeros.

Pregunta: ¿Tenéis previsto entrar en algún nuevo mercado?

Respuesta: No, Premier lleva 34 años desarrollando viviendas en España apostando fuerte por estas áreas que sabemos que resisten bien los ciclos inmobiliarios y donde vive más población, con más capacidad de compra que en otras áreas. Esto no quiere decir que no haya otras provincias que funcionen bien, porque las hay, pero nosotros nos sentimos muy confortables trabajando sólo en Madrid y Barcelona.

Pregunta: ¿Está siendo complicada la compra de suelos en estos mercados?

Respuesta: Son casuísticas diferentes. En Barcelona es muy complicado encontrar suelo finalista, suelo urbanizado porque apenas hay y el poco suelo que hay tiene mucha competencia. En Madrid hay más oferta contando con todos los desarrollos del suroeste, hay y va a haber mucho suelo. Ahí creemos que vamos a poder comprar. Además, en Madrid hay otras plazas, por ejemplo, este año hemos hecho una compra de suelo en el municipio de Torrejón de Ardoz.

En Madrid ciudad, en concreto, la zona de Julián Camarillo está funcionando muy bien. Todos los desarrollos que se han ido creando últimamente han funcionado. El Cañaveral, por ejemplo, ha sido un sector que ha funcionado muy bien; también Tres Cantos, Pozuelo, Paracuellos y Alcalá de Henares.

Pregunta: ¿Cómo prevés que va a ser 2024?

Respuesta: Desde Premier España creemos que va a ser un año parecido al segundo semestre de 2023, con una venta más reflexiva pero con demanda de viviendas. Básicamente porque el empleo se va a comportar, se está comportando bien y el año que viene la previsión es que siga igual. Además, la producción de viviendas es muy escasa y la descompensación que hay entre la producción de viviendas y las creaciones de hogar tanto en Barcelona como Madrid son enormes. En cuanto a los precios, creo que el recorrido será más plano de precios, no va a haber tanto aumento

Para nosotros, ya conoces nuestro negocio, el pescado ya está vendido para el próximo año, porque de todas las promociones que entregamos el año que viene ya están todas las construcciones en marcha y están prácticamente vendidas. Para que te hagas una idea, el 86% de las viviendas que entregamos en 2024 ya están vendidas y prevemos entregar 465 unidades.