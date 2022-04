Si buscas una manera de almacenar los alimentos en la nevera sin necesitar metros y metros de plástico cada semana, este producto viral de Ikea te encantará. Es reutilizable, mantiene los alimentos perfectamente y puedes conseguirlo por solo 5 euros.

El producto viral que tu nevera pide a gritos

Estas tapas de silicona son ideales para almacenar los alimentos en la nevera sin tener que utilizar plástico, podrás reutilizarlas y te permitirán conservar el frescor de los alimentos durante más tiempo. Es una opción comodísima y económica de optimizar tu rutina de cocina, así, si haces comida de más podrás guardarla y al próximo día, seguirá perfecta.

Las tapas pueden lavarse y reutilizarse tantas veces como quieras, por solo 5 euros conseguirás dos tapas que se adaptarán a las medidas de los platos de tu casa. Podrás lavarlas a mano, pero también puedes colocarlas en el lavavajillas y se mantendrán impecables por mucho uso que les des.

En el pack viene incluido una campana protectora de alimentos en color verde claro con 28 cm de diámetro, ideal para platos o boles grandes, y otra campana en rosa claro de 20cm que será para platos o recipientes de tamaño mediano. Los usarás todos los días y es que ofrecen un sellado perfecto y fácil de colocar, evitando que el aire entre y seque los alimentos que necesitas almacenar.

¿Por qué invertir en productos más sostenibles?

Las tapas de silicona son una opción fácil y económica de conseguir hábitos más sostenibles en la cocina. Esta suele ser una de las estancias donde más residuos generamos, sobre todo plásticos y orgánicos. Conseguir soluciones sencillas como estas tapas de siliconas limitarán el uso de plástico diario consiguiendo los mismos resultados o incluso mejores.

Aparte de ser sostenibles, nos ayudan a ahorrar en la lista de la compra. Al estar hechos de silicona, aseguramos una mayor duración del producto así que no tendremos que reponerlo cada dos por tres. Seguro que estas tapas te acompañan durante años y aún se mantendrán perfectas para utilizar.

Para mantener este producto en la mejor de las condiciones y no tener que reponerlo, solamente deberás tener en cuenta que puedes lavarlas en el lavavajillas o a mano, pero siempre se tendrán que guardar bien secas. Lo más sencillo y lo que menos faena te dará, es dejar que se sequen al aire una vez estén limpias.

Fáciles de utilizar, cómodas y sostenibles, no se puede pedir más en un producto que solo vale 5 euros. Se ha convertido en el producto viral de Ikea con más adeptos y no nos sorprende, es algo que todas las cocinas necesitan y que aporta solo ventajas. El único problema será no contar con más de dos cuanto tengamos que guardar alimentos en la nevera.

También serán de gran utilidad para guardar frutas y verduras cortadas y tenerlas listas para consumir este verano. Conservarán su frescor y podrás disfrutar de un snack refrescante sin esfuerzo. Mantendrás los alimentos frescos y la nevera limpia y libre de olores ¿Qué más se puede pedir?