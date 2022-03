Los vasos son imprescindibles en la cocina, tanto en el día a día como en las ocasiones especiales, y es que sin duda son necesarios para disfrutar de las diferentes bebidas que podemos tomar a lo largo del día, como agua, leche, infusiones, cerveza, vino, etc. Hoy te mostramos un auténtico chollazo de 6 vasos de Ikea que te puedes llevar por tan sólo 1,5 euros, ¡difícil encontrar una oferta semejante!.

Ikea cuenta con cientos de artículos que son perfectos para la cocina, muchos de ellos imprescindibles y que sin duda vas a necesitar, y en muchos casos además los pone a la venta a precios realmente bajos que hace que parezca una locura no pasar por una de sus tiendas a comprar la oferta de turno.

Los vasos de Ikea que están tirados de precio

Se trata de los vasos de vidrio incoloro REKO, que están a la venta en un pack de 6 unidades por el ridículo precio de 1,50€, lo que hace que cada vaso te salga por tan sólo 0,25€, ¡una oferta increíble!. Son unos vasos básicos que te vendrán de perlas para cualquiera de las comidas del día a día, especialmente si sois varios en casa ya que es un pack de seis.

Estos vasos de Ikea son apilables, por lo que podrás ponerlos unos encima de otros para guardarlos así y aprovechar mejor el espacio que tengas en la alacena. Diseñados por K y M Hagberg, son vasos de vidrio aptos para lavavajillas con capacidad para 17 cl, con 9 cm de altura. Son vasos pequeños perfectos para uso diario, más aún con ese precio.

¿Por qué utilizar vasos de vidrio?

Los vasos de vidrio son los más recomendables actualmente, entre otros motivos por ser los más resistentes ante posibles golpes o caídas, además de que el vidrio no se oxida, algo que sí sucede con otros materiales. Los cambios de temperatura no alteran ni su forma ni sus propiedades, y es un material que no cambia el sabor de su contenido. Sin duda es mucho más recomendable utilizar vasos de vidrio que de plástico, y en general cualquier recipiente en este material lo es por encima del plástico.

Si necesitas vasos para tu cocina o quieres tener unos cuantos más que sean pequeños para lo que pueda surgir, sin duda estos vasos de Ikea son perfectos para ti, y por el precio de risa que tienen desde luego que merece la pena comprarlos.