El producto de Lidl que está triunfando entre sus clientes: la alfombrilla para que tu perro se olvide del calor

Con la llegada del verano, muchos dueños de perros se preocupan por el bienestar de sus mascotas, que sufren más que nosotros las altas temperaturas. Aunque existen algunos trucos para refrescar a los canes, como mojarles el pelo o darles hielo, no siempre son suficientes o prácticos. Por eso, Lidl ha lanzado un producto que está causando furor entre sus clientes: una alfombrilla refrescante para perros.

Lidl lanza la alfombrilla para perros que causa furor

Lidl ha hecho felices a los dueños de perros ya que cuenta en sus tiendas con un alfombrilla refrescante que por menos de 10 euros, evitará que las mascotas pasen calor mientras están tumbados.

Se trata de un accesorio que se coloca en el suelo o en el lugar donde el perro suele descansar, y que tiene la capacidad de enfriarse automáticamente al entrar en contacto con el cuerpo del animal. De esta forma, le proporciona una sensación de frescor y alivio que le ayuda a combatir el calor. Además, es resistente a los arañazos y se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo.

Hecha en poliéster recubierto de PVC y con gel refrigerante en su interior, esta alfombrilla refrescante para perros de Lidl tiene un tamaño de 90 x 50 cm en el caso del modelo rectangular o de un diámetro de 50 cm en el caso del modelo redondo. El precio es de 9,99 euros.

Disponible en color amarillo, se puede plegar y guardar cuando no se usa, y no necesita electricidad ni agua para funcionar. Solo hay que tener cuidado de que el perro no la muerda o la rasgue, ya que podría dañar el material interno que contiene el gel refrigerante. Una vez el perro se levanta la alfombrilla deja de emitir el frío que ofrece gracias al contacto con el perro, pero una vez vuelva a tumbarse notará como de nuevo emite calor.

¿A qué estás esperando? Lidl está triunfando con este producto para refrescar a las mascotas en verano. Podemos incluso llevarla cuando nos vayamos de vacaciones ya que además es muy ligera y se limpia fácilmente. Bastará con el uso de un paño limpio y ligeramente húmeda para quitarle las manchas o los pelos que haya dejado tu perro. Si deseas comprarla la tienes a la venta en las tiendas de Lidl y también en su tienda online, pero no tardes en hacerte con ella porque con la ola de calor que estamos viviendo seguro que se agota en pocas horas.