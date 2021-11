El salón es una de las estancias más importantes del hogar, el lugar que se convierte en el punto de reunión cuando tienes invitados o aquel en el que cada noche te sientas en el sofá para disfrutar de una buena serie o película. Hoy te mostramos un artículo de Ikea que se va a convertir en imprescindible en tu salón ya que te enamorará en cuanto lo veas… ¡y cuesta menos de tres euros!.

Ikea es todo un referente en lo que a artículos de decoración se refiere, y especialmente en la sección de textil cuenta con una amplia gama de cortinas, cojines, sábanas o fundas nórdicas que le darán un toque decorativo increíble a cualquier rincón de tu hogar sin perder su funcionalidad.

El nuevo cojín de Ikea que te querrás llevar a casa

Se trata del cojín KÄRLEKSGRÄS, una de las novedades de Ikea para la nueva temporada y que podrás llevarte a casa por tan sólo 2,50€, un precio de risa por un cojín que le puede dar muchísima vida, estilo y personalidad a tu sofá.

Este cojín de Ikea tiene unas medidas de 40×40 cm y está disponible en rosa claro, verde, gris y beige claro. Es un cojín blando y relleno que en su exterior se nota un tejido jaspeado con un delicado brillo que le da una estética preciosa que sin duda destacará tanto en el sofá como si lo pones en la cama, donde también puede decorar con eficacia.

Resulta muy fácil combinarlo con otros cojines, e incluso con cualquier manta que puedas tener en el sofá o en la cama. Gracias a su relleno de poliéster conservará la forma y te dará un buen apoyo mullido si quieres utilizarlo para apoyarte y leer o ver la tele con mayor comodidad. El peso del relleno es de 180 g, y el peso total del cojín es de 220 g.

En cuanto a la composición del cojín, es 100% poliéster reciclado en su relleno y 100% poliéster con un mínimo 90% reciclado en la tela. Para mantenerlo siempre en óptimas condiciones es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante para sus cuidados, como que si lo lavas a máquina debe ser en un máximo de 40ºC, no utilizar lejía, secar a baja temperatura en la secadora (máximo 60ºC), no planchar y no lavar en seco.

Si buscas un cojín que le aporte a tu salón estética, versatilidad y funcionalidad, sin duda este nuevo cojín de Ikea será tu gran aliado para lograrlo. Elige más de uno para que el efecto sea más llamativo y conseguirás resultados espectaculares.