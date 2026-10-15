El problema es tan grave que Europa insta a prepararse para el invierno más duro en décadas: «Plantean apagar el alumbrado público en altas horas de la noche para reducir el consumo»

Hace apenas un mes comenzaba el otoño, pero ya comenzamos a pensar en el frío y con un invierno a la vuelta de la esquina, Europa vuelve a mirar con preocupación sus reservas de gas. La energía se ha encarecido, el petróleo continúa sufriendo las consecuencias de los conflictos internacionales y los países comunitarios necesitan garantizar que tendrán combustible suficiente para los meses de mayor consumo. Por todo ello, Bruselas ha comenzado a recomendar medidas de ahorro para evitar que la situación empeore. Y algunas afectan a los edificios públicos y otras podrían notarse directamente en las calles, donde se plantea reducir la iluminación durante las horas de madrugada en las que apenas hay actividad. La intención es gastar menos electricidad y aliviar la presión sobre un mercado que sigue dando motivos para preocuparse.

La situación se analizó hace poco en La Linterna, el programa de COPE presentado por Ángel Expósito. Durante su intervención, el periodista económico Iván Alonso explicó que las instituciones europeas están reclamando medidas preventivas ante un invierno que podría resultar especialmente complicado por los costes energéticos. De este modo, la propuesta de apagar parte del alumbrado público ha sido una de las que más atención ha despertado, aunque no existe ninguna orden general que obligue a hacerlo. La preocupación tampoco significa que Europa esté a punto de quedarse sin suministro. De hecho, la Comisión Europea ha confirmado posteriormente que el sistema gasista dispone de capacidad para afrontar el invierno, a pesar de que las reservas están por debajo de los niveles habituales.

Europa plantea apagar parte del alumbrado público para reducir el consumo

Iván Alonso explicó en COPE que Europa ha pedido prepararse para un invierno difícil y que se están planteando medidas como reducir el alumbrado público innecesario de madrugada. Esto no supone dejar ciudades enteras a oscuras. La propuesta se refiere a instalaciones cuya desconexión o reducción de intensidad no comprometa la seguridad. También se ha hablado de controlar la temperatura de los edificios públicos y limitar el uso de calefactores en las terrazas de bares y restaurantes. Son actuaciones encaminadas a reducir la demanda energética sin tener que recurrir a restricciones más severas.

Por ahora, ninguna de estas recomendaciones implica que todos los ayuntamientos españoles deban apagar sus farolas. Cada administración tendría que valorar las necesidades de iluminación y las condiciones de seguridad antes de adoptar una medida semejante.

Las reservas de gas europeas llegan al invierno por debajo de lo habitual

El estado de los almacenes de gas es una de las principales preocupaciones de Bruselas. Según los datos difundidos por COPE, estaban aproximadamente al 70% de su capacidad, doce puntos porcentuales menos que un año antes. La diferencia importa porque durante el invierno aumenta considerablemente el consumo de calefacción. De este modo en el caso de que las temperaturas bajen durante varias semanas consecutivas, las reservas pueden disminuir con rapidez y obligar a comprar más combustible en los mercados internacionales.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha solicitado a los gobiernos que preparen actuaciones preventivas. Una de las prioridades consiste en reducir el consumo eléctrico durante las horas punta, cuando puede ser necesario utilizar gas para producir electricidad. No obstante, la Comisión Europea señaló días atrás que la red gasista comunitaria está preparada para responder a la demanda del invierno 2026-2027. La mayor capacidad para importar gas natural licuado y la diversificación de proveedores permiten afrontar esta campaña en mejores condiciones que durante la crisis de 2022.

El G7 libera reservas de petróleo ante la escalada de los precios

El problema no se limita al gas. El mercado del petróleo continúa condicionado por las tensiones en Oriente Próximo, los ataques a instalaciones energéticas y las dificultades para transportar combustible por determinadas rutas internacionales. Por ello, el pasado 2 de octubre, los países del G7 acordaron coordinar la liberación de 100 millones de barriles de petróleo y derivados durante cuatro meses. Se trata de cantidades incluidas en compromisos anteriores que todavía estaban pendientes de ejecución. Una parte importante corresponde al diésel, especialmente necesario para el transporte y la actividad industrial.

La decisión pretende aumentar la oferta y moderar los precios, aunque no garantiza una bajada inmediata en las gasolineras. El coste de los carburantes depende también del funcionamiento de las refinerías y de la disponibilidad de productos como el gasóleo.

Cómo puede afectar esta situación a los hogares españoles

El principal temor es que una nueva subida de los precios energéticos termine encareciendo la factura de la luz, la calefacción y el transporte. Aunque España cuenta con distintas fuentes de abastecimiento, no es ajena a las fluctuaciones de los mercados internacionales. De ahí que las autoridades europeas insistan en consumir energía de manera más eficiente. Evitar calefacciones excesivamente altas, mejorar el aislamiento de los edificios y reducir el gasto eléctrico innecesario puede ayudar a contener la demanda.

En cualquier caso, no existe una previsión meteorológica confirmada que permita afirmar que Europa vivirá el invierno más frío en décadas. La advertencia se refiere fundamentalmente a sus posibles consecuencias económicas. Bruselas no anuncia un desabastecimiento inminente, pero sí considera conveniente ahorrar ahora para evitar mayores dificultades cuando las temperaturas comiencen a bajar.