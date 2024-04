No sólo ha habido oposición en el consejo de RTVE de este miércoles a la contratación del programa La Resistencia, presentado por David Broncano en Movistar Plus, sacado adelante con el dudoso voto de calidad de la presidenta provisional, la socialista Concepción Cascajosa. Además, Cascajosa ha tenido que utilizar ese voto de calidad para sacar adelante la contratación por 4,5 millones de euros más IVA del programa That´s my Jam!, presentado por Arturo Valls y que produce el Grupo Prisa.

En el caso del programa de Valls, que ha emitido también Movistar Plus con audiencias que han llegado algunos días a 14.000 espectadores, tanto los tres consejeros propuestos por el PP -Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio- como José Manuel Martín Medem -propuesto por Sumar- han votado en contra. Mientras, la propia Cascajosa, Ramón Colom (PSOE), Roberto Lakidain (Sumar) y Juanjo Baños (PNV) han votado a favor. Elena Sánchez (PSOE) se ha ausentado también del consejo de este miércoles, como ha adelantado este diario.

Con cuatro votos a favor y cuatro en contra, la presidenta interina provisional ha ejercido su voto de calidad para aprobar el contrato que producirá LaCoproductora, fundada por José Miguel Contreras en 2018 y ahora dentro del Grupo Prisa. Contreras es ahora un alto cargo de Prisa Media y la productora forma parte de las competencias de Fran Llorente, otrora hombre del PSOE en RTVE.

Fuentes internas señalan que hay dudas sobre el método utilizado por Cascajosa para hacer valer su voto de calidad. Aunque no es tan claramente dudoso como en el caso del contrato de Broncano -cuatro a favor, tres en contra y una abstención-, algunas fuentes internas señalan que con cuatro votos a favor y cuatro en contra no se puede utilizar el voto de calidad porque los estatutos de RTVE hablan de «mayoría absoluta» en las votaciones -artículo 30.4 de los estatutos-.

Es decir, que para sacar adelante un programa con ocho consejeros presentes se necesitarían cinco votos, no cuatro y el voto de calidad. Otras fuentes señalan que sí estaría permitido el voto de calidad en caso de empate entre votos positivos y votos negativos. «Lo que no ha pasado nunca es que con tres votos en contra y una abstención, se equipare la abstención al voto negativo para que la presidenta pueda utilizar su voto de calidad como ha hecho en el caso de Broncano», explican estas fuentes.

Al margen de polémicas, el nuevo contrato para el Grupo Prisa supone que la compañía editora de El País y la Cadena SER ha conseguido ya 33 millones de euros de RTVE. El contrato de That’s my Jam sería el séptimo de RTVE con la productora desde que forma parte del Grupo Prisa, en marzo de 2022.

Desde que la productora forma parte de Prisa ha conseguido siete contratos con RTVE por valor de casi 16 millones de euros: dos temporadas de El condensador de Fluzzo; Premios Cadena Dial 2022; los trece capítulos de Días de tele, conducido por Julia Otero; los derechos de emisión del documental Patricia Ramírez; y el programa En primicia.

Los programas han tenido cierta polémica interna. La retransmisión de los premios Cadena Dial de la Cadena SER costaron más de 120.000 euros, como publicó este diario, y se emitió en prime time pese a ser una radio de la competencia.

Antes de ser vendida a Prisa, LaCoproductora ya había conseguido importantes contratos con RTVE. En la etapa de Rosa María Mateo como Administradora Única de RTVE, facturó algo más de nueve millones de euros. En la etapa de José Manuel Tornero facturó 8.722.275 euros (7.208.491,67 euros más IVA), mientras que con Elena Sánchez ingresó 6.754.416 euros (5.582.162 euros más IVA).