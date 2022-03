Mercadona tiene todo lo necesario para transportarte de nuevo a tu infancia a través de un postre de esos que siempre apetecen, pero llevas siglos sin probar. Durante los primeros años de nuestra vida los postres lácteos son una realidad. Los flanes, yogures y también natillas son los protagonistas de la mayoría de las sobremesas. Con una buena cantidad de calcio y proteínas, forman parte de los alimentos básicos para crecer fuertes. Gracias a Mercadona podrás comprar un postre de lujo por muy poco dinero.

Mercadona te transportará a tu infancia con este postre

El postre que comías en tu infancia está en Mercadona. En aquellos días en los que el dulce era obligatorio, hay unos clásicos que no podrían faltar. Estaban en todas las neveras y con el paso del tiempo han quedado casi olvidados. No solemos comer postre o quizás no hayamos mantenido el hábito de los lácteos con alma.

Las natillas eran ese dulce que comíamos toda la familia. Algunos afortunados de la mano de las abuelas o madres que no dudaban en hacerlas al momento. Aunque lo más común era comprarlas en el supermercado. De la mano de una marca de referencia que nos aportaba ese sabor especial que destacaba.

Mercadona tiene todo lo necesario para triunfar en la sección de lácteos, incluidas todas las natillas que puedas llegar a soñar o desear. Un postre de cuchara que puedes personalizar o utilizar para todo tipo de elaboraciones. Una sencilla masa de hojaldre, con las natillas por encima y unos trocitos de la fruta que tengas en casa, se puede convertir en una tarta de las que impresionan por su color y sabor.

Es posible que lleves años sin probar unas natillas, pero nada más descubras las de Mercadona no vas a poder parar de comerlas. Tienen esa textura que cae perfectamente sobre la cuchara con un toque avainillado nada más ponérnoslas en la boca y el dulzor justo para disfrutar de un postre impresionante.

Por poco más de 2 euros te llevas a casa un pack de este tipo de postres típicos de la infancia. Las natillas nunca pueden volver a faltar de la nevera. Corre a Mercadona a probarlas, seguro que no te decepcionarán, tienen varios usos para poder disfrutarlas a cucharadas o convertidas en sencillas tartas o postres helados. Todo es posible con una buena materia prima.