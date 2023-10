Una modesta y polémica constructora valenciana, Contratas Vilor, ha arrebatado un contrato de Adif de 62 millones de euros a gigantes del sector como Ferrovial, Sacyr o FCC. El gestor de infraestructuras ferroviarias ha sacado del concurso a las grandes constructoras por entender que sus ofertas eran temerarias y, tras realizar un informe previo que garantiza su solvencia para llevar a cabo este contrato, ha elegido a Contratas Vilor para la construcción de una nueva plataforma de acceso ferroviario al puerto de Castellón.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha eliminado en el proceso prácticamente a todas las grandes del sector, al determinar que las explicaciones que han dado para justificar sus ofertas consideradas en baja temeraria «no son suficientes». Fuentes del sector señalan que Adif no suele adjudicar ningún contrato a las empresas que están en baja temeraria, pero sorprende que no haya aceptado las explicaciones de ninguna de las grandes para rescatarles e incluirles en la terna final, como es el caso de Sacyr, FCC, la catalana Comsa, o la andaluza Sando. También ha ganado a Ferrovial, a la que superó en la parte técnica por 45,9 puntos a 40,9.

La adjudicación de Adif, que ha pilotado el responsable de la zona Este del gestor de las infraestructuras ferroviarias, ha sido finalmente para Contratas Vilor. Esta constructora ha sido polémica porque ha aparecido en el caso Acuamed como supuesta favorecida por un contrato por parte de directivos de esta empresa pública, dependiente del ministerio de Teresa Ribera.

Como publicó este diario, existe en la causa en la Audiencia Nacional un correo electrónico de un subordinado de Gracia Ballesteros, directiva de Acuamed, en el que le señala que «según conversación telefónica y siguiendo tus indicaciones he procedido a subir la puntuación de la UTE Contratas Vilor…». «… de esta forma la UTE no queda eliminada del concurso…», le explica el empleado a su jefa Ballesteros en el correo electrónico.

Finalmente, la puntuación que obtuvo la constructora valenciana fue exactamente la que se decía en ese correo, y fue la adjudicataria de la obra en cuestión.

Este correo y su publicación por este diario fue suficiente para que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abriera una pieza separada del caso. Sin embargo, esta parte de la instrucción no ha avanzado y la ex fiscal del caso, Inmaculada Violán, no consideró que hubiera delito alguno por parte de la directiva ni trato de favor alguno por parte de la constructora. Esta pieza separada no ha sido archivada de momento pero duerme el sueño de los justos en la Audiencia Nacional tras la declaración de los implicados en los correos.