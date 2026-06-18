PNV avisa a Sánchez de que la negociación de PGE «empieza de cero»: «En tres años han pasado muchas cosas»

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avisado al Gobierno que la negociación sobre los próximos Presupuestos Generales «empieza de cero» y que ya no cuenta lo que hablaron en anteriores intentos para aprobar un proyecto presupuestario. «En tres años han pasado muchas cosas», ha señalado.

Se trata de un nuevo aviso para el Gobierno de que su anunciado intento ahora de negociar los Presupuestos de 2027 es un salto al vacío. Los socios no se fían e incluso lo han calificado de cortina de humo. Podría ser el primer acto de precampaña electoral, han dicho.

La portavoz nacionalista ha recalcado que sus demandas estarán centradas en el País Vasco: «Pensaremos en la ciudadanía vasca, en la industria vasca y en la economía vasca para tirar adelante. Y evidentemente hay muchas medidas, sobre todo energéticas, que están esperando, medidas para las familias, para la dependencia, autónomos», ha avanzado.

El PNV está pendiente de que les citen en reuniones bilaterales para empezar a negociar lo presupuestos de 2027, pero ya avisa de que no van con idea de retomar el último proceso negociador.

«Yo creo que se empieza prácticamente de cero porque evidentemente ha cambiado mucho la situación, tanto política como geopolítica, como económica estos últimos años», ha insistido Vaquero en los pasillos de la Cámara Baja.

Sobre si considera que el Gobierno pretende retrasar la tramitación del proyecto de Presupuestos para estirar la legislatura y no convocar elecciones, Vaquero ha avisado: «Esperemos que no lo haga».

Vaquero, que ya ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos, ha apuntado que esa estrategia de «atrasar» la legislatura por no presentar a tiempo los Presupuestos «no tiene sentido».

Las pegas anunciadas por el PNV se unen a las de otros partidos que antes han apoyado a Sánchez, como Junts, que ha pedido elecciones anticipadas para salir de la parálisis legislativa. Sánchez se ha quedado sin apoyos en el Congreso mientras avanzan los procesos judiciales a su entorno familiar y al partido.