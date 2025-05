La planta con la que tu balcón será la envidia de tus vecinos este verano: es de Lidl y resiste a todo

Con la llegada del buen tiempo, apetece más que nunca dar un aire nuevo a nuestro hogar, especialmente a esos pequeños rincones al aire libre que tanto disfrutamos en verano. Balcones, terrazas y jardines se llenan de vida con sólo incorporar un par de plantas bien elegidas. Pero claro, no todos tenemos tiempo, conocimientos o ganas de estar pendientes cada día del riego, la poda o la exposición solar. Por eso, encontrar una planta resistente, bonita y fácil de cuidar se ha convertido en el nuevo sueño de muchos urbanitas y Lidl parece tener la solución.

El problema que tenemos con las plantas, es que no todas sirven para todos los espacios. No es lo mismo tener un jardín amplio con sombra y riego automático que un balcón que recibe sol directo y apenas tiene sitio para una maceta. Y tampoco es igual si eres un amante de la jardinería o si te cuesta recordar que las plantas también necesitan agua. Por suerte, hay opciones que se adaptan a todos los públicos, incluso a los más despistados o principiantes y una de las mejores, la tenemos cerca ya que Lidl ha puesto a la venta una planta que reúne todos los ingredientes del éxito: es bonita, barata, dura como una roca y perfecta para llenar de color cualquier rincón. ¿Su nombre? Dimorfoteca. Si no te suena, tranquilo. Te lo contamos todo sobre ella porque, créenos, este verano vas a querer tenerla sí o sí.

La planta con la que tu balcón será la envidia está en Lidl

La dimorfoteca, también conocida como margarita africana, es una planta originaria del sur de África que se ha ganado el corazón de los aficionados a la jardinería por una razón muy sencilla: lo aguanta (casi) todo. Soporta el sol directo sin problemas, necesita poca agua y puede vivir tanto en macetas como directamente en el suelo. Si a eso le sumas que florece con colores vivos como el lila, el rosa o el blanco, y que no requiere apenas mantenimiento, tienes la planta perfecta para quienes buscan belleza sin complicaciones.

Uno de sus grandes atractivos es que no necesita cuidados complicados. Un riego moderado, algo de sol (cuanto más, mejor) y un lugar donde pueda expandirse sin obstáculos son suficientes para verla florecer durante meses. Eso la convierte en una opción ideal para balcones soleados, terrazas expuestas al calor o incluso pequeños jardines urbanos donde otras plantas no resisten. Y lo mejor: no tienes que ser un experto para mantenerla viva y preciosa.

Decoración natural por menos de tres euros

Además de sus cualidades botánicas, la dimorfoteca tiene un atractivo adicional difícil de ignorar: su precio. Lidl la ofrece esta temporada por solo 2,99 euros, un coste casi simbólico para todo lo que ofrece. Por ese importe puedes transformar por completo el aspecto de tu balcón o terraza, llenándolo de color y frescura con unas pocas macetas bien distribuidas.

Este tipo de iniciativas forman parte de la apuesta de Lidl por acercar la jardinería al gran público. No se trata sólo de vender plantas, sino de fomentar un estilo de vida más conectado con la naturaleza, aunque vivas en pleno centro de la ciudad. Tener plantas en casa no solo embellece el entorno, también mejora el ánimo, reduce el estrés y puede ser una forma maravillosa de desconectar del ritmo acelerado del día a día.

¿Cómo cuidarla para que te dure todo el verano (y más)?

Si decides llevarte una dimorfoteca a casa, hay algunas cosas básicas que deberías tener en cuenta para que luzca espléndida. En primer lugar, elige bien su ubicación. Esta planta ama el sol, así que colócala en un lugar donde reciba luz directa la mayor parte del día. En cuanto al riego, no necesita excesiva agua: con dos o tres veces por semana será más que suficiente, siempre y cuando la tierra esté bien drenada y no se encharque.

Otro detalle importante es retirar las flores marchitas cuando aparezcan. Esto no sólo mejora el aspecto de la planta, sino que favorece que crezcan nuevos brotes. En cuanto al tipo de maceta, puedes usar prácticamente cualquier recipiente con agujeros de drenaje, aunque si optas por una de barro o cerámica, mejor aún: ayudan a mantener el equilibrio de humedad.

Y lo más interesante: es una planta perenne, lo que significa que si la cuidas bien, no sólo te alegrará los meses de primavera y verano, sino que volverá a florecer año tras año. Así que, más que una compra puntual, es una inversión en bienestar y belleza para tu hogar.

En un mundo cada vez más preocupado por la sostenibilidad, la conexión con la naturaleza y la calidad de vida en el hogar, incorporar plantas como la dimorfoteca no es solo una cuestión estética. Es una forma sencilla y accesible de transformar nuestro entorno, ganar bienestar y sentirnos más a gusto en nuestro espacio personal. Y si además tienes esta planta disponible en Lidl y por sólo 2,99 euros, ¿qué más se puede pedir?.