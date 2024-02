Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha vuelto a convocar a las principales asociaciones de agricultores este miércoles tras la gran tractorada del lunes en Madrid. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se reunirán con el dirigente para tratar los problemas del sector. El lunes, los ministros de Agricultura europeos se reunieron en Bruselas.

En particular, este encuentro, el tercero de su tipo en el transcurso de este mes, se lleva a cabo en un contexto marcado por las movilizaciones de agricultores y ganaderos en toda España.

La convocatoria de las organizaciones agrícolas oficiales sucede a la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebrada ayer en Bruselas, donde se discutieron diversas medidas para simplificar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Además, tiene lugar después de la protesta en forma de tractorada convocada por las tres principales organizaciones agrarias, que bloqueó las calles de Madrid el día anterior.

Bajo el lema El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, más de 30.000 agricultores, ganaderos y representantes del sector pesquero junto a un centenar de tractores reclamaron desde las puertas del Ministerio de Agricultura hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

De esta forma, en la reunión se abordará la propuesta de la Comisión Europea presentada ayer de relajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la PAC, que para los Veintisiete «no es suficiente» y han pedido que complete esas medidas «rápidamente» con otras «más ambiciosas» ante las reclamaciones de los agricultores.

El ministro de Agricultura reclamó el lunes a la Comisión Europea que «acelere» las modificaciones legislativas necesarias para garantizar una respuesta «urgente y contundente» a las reclamaciones de los agricultores. Sin embargo, Planas exige a las autoridades europeas que tomen medidas que dependen de su Ministerio y que él se ha negado a aprobar.

Además, el titular de Agricultura, que llegó con una batería de 18 acciones para dar respuesta a las demandas de los productores, en aspectos como la simplificación de la PAC, cadena alimentaria, seguros agrarios, cuaderno digital o reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales, propuso un «gran pacto europeo», además de la simplificación de algunos procesos agrícolas, en medio de una nueva tractorada.

Sin embargo, Unión de Uniones, la segunda asociación agraria con mayor representatividad de España, asegura que el ministro no ha hecho nada por evitar que entren alimentos que no cumplen la normativa: «El ministro dice ahora que va a aumentar las inspecciones en fronteras y puertos para que no entren productos con tratamientos ilegales porque no se está haciendo».

Manifestación de Madrid

La manifestación de agricultores que ha tenido lugar este lunes en Madrid ha finalizado con la quema de dos muñecos con los rostros de Luis Planas, ministro de Agricultura, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Los responsables de este acto han asegurado a OKDIARIO que no tienen ninguna vinculación política ni pertenecen a ninguna asociación agraria. Estos manifestantes han defendido que los políticos «desprecian el campo español» y afirman que no van a cesar de movilizarse, aunque las principales organizaciones agrícolas desconvoquen las protestas.

«Los políticos tienen que ver la realidad de lo que comen», reclaman unos agricultores del mismo grupo que aquellos que quemaron los muñecos de Planas y Sánchez. «Ellos también comen de Marruecos. De allí llegan unos productos con una trazabilidad dudosa», explican. Es decir, para estos trabajadores los alimentos que España importa del extranjero pueden contener ciertos riesgos para la salud.

Para estos agricultores, tanto Sánchez como Planas están «despreciando los productos españoles» y la Unión Europea está «permitiendo que los nuestros se tiren». «No podemos con los costes de producción y no podemos con la burocracia», lamentan.

El resultado de la reunión del miércoles será relevante para poder conocer si los agricultores continúan con las movilizaciones de forma oficial. No obstante, los trabajadores del campo independientes ya han avisado de que un hipotético pacto de Planas con los sindicatos no les va a frenar para continuar con las protestas si consideran que no se forman políticas contundentes para solventar la situación del sector.