Peligro por el sobre naranja que está apareciendo en los buzones: la estafa ha comenzado

El sobre naranja que está apareciendo en los buzones es la estafa que ha comenzado en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por este tipo de elemento que puede acabar siendo fundamental. Es hora de dejar salir ciertos elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Hay estafas que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante.

Esta estafa ha comenzado a implementarse en España y está ya causando estragos en todo el país. De la manera más inocente podemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante de la mejor forma posible. Con algunos elementos que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Es hora de ver qué los deparan los estafadores que no dudan en darnos algunos datos más sobre la manera en la que pueden robarnos los datos estos expertos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que serán fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. En estos días que tenemos por delante todo puede ser posible.

La estafa ha comenzado

Cada vez más hay más estafas de este tipo que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Una situación que puede acabar siendo lo que marque estas jornadas en las que nos podemos quedar con algunos elementos claves que son esenciales.

Esta estafa se realiza de tal forma que implica este buzón al que todos tenemos acceso, de una forma o de otra. Este tipo de estafa puede acabar siendo la que nos afecte de lleno, sin pensar en nada más que estos cambios que podemos recibir en forma de un sobre naranja

Este tipo de elemento se ha convertido en un problema para muchos que ven en esta estafa el fin de la privacidad en sus datos. De una manera que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de estar atentos a lo que está por llegar.

Los expertos en seguridad alertan de lo que tenemos por delante y de cómo podemos afrontarlo de la mejor manera posible. Este elemento es el que puede golpearnos con más fuerza.

Tal y como explican los expertos de la Seguridad Social: «En los últimos años, ha habido un incremento en los intentos de fraude que buscan suplantar a organismos públicos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), entre otros. Estas entidades forman parte del sistema de protección social en España, con funciones específicas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encarga de gestionar las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, como pensiones y subsidios. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) administra los recursos financieros y las cotizaciones de trabajadores y empresas. Y el Instituto Social de la Marina (ISM) es responsable de la gestión de la Seguridad Social para los trabajadores del sector marítimo».

Siguiendo con la misma explicación: «En los últimos tiempos se han dado diversos intentos de fraude de diferentes tipos. Desde cartas físicas que llegan a los buzones en nombre de la Seguridad Social o alguna de sus entidades, hasta SMS o contactos online vía e-mail u otros medios supuestamente enviados oficialmente desde la Seguridad Social». Los tipos de estafa que nos afectan son:

Recibes una comunicación en la que te piden que por medios no oficiales tienes que comunicar tus datos.

Te piden que hagas click en un enlace que te lleva a una web no oficial.

Te envían un sms o mail con un link que, cuando lo abres, remite a una web que parece la oficial, pero no lo es.

Te llaman para contarte que la Seguridad Social te debe dinero (por una prestación que en realidad no existe o por atrasos que nunca se han generado).

Te solicitan por teléfono que les des el código que acabas de recibir vía mail o SMS.

Te anuncian que eres beneficiario de una ayuda, y tienes que rellenar ciertos datos para recibirla.

Hay algunos detalles que siguiendo la misma web nos ayudarán a evitar cualquier fraude de este tipo que pueda llegar en cualquier momento.