La patronal de los fabricantes de automóviles Anfac ha alertado sobre los efectos derivados que puede tener los bajos niveles de ventas de vehículos eléctricos en España en la toma de decisiones de las grandes sedes a la hora de adjudicar nuevos modelos a las fábricas hasta poner en riesgo de dos millones de empleos. El mercado español ha cerrado el 2022 con la matriculación de casi 85.000 unidades vehículos electrificados, lo que se traduce en un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cifras que parecen buenas pero que están lejos de alcanzar las que ya registran nuestros principales competidores europeos, como es el caso de Portugal, Francia y Alemania.

«En un país que no compra coches eléctricos no tiene sentido alguno fabricarlos». Así de contundente ha sido el presidente de la patronal de los fabricantes de automóviles, Wayne Griffiths, durante la celebración de la tercera edición del Foro Anfac, en el que ha alertado del riesgo que supone para la industria que el mercado español no registre los mismos niveles de ventas de vehículos de cero emisiones que los principales mercados europeos y que, incluso, puede comprometer la posición de España como segundo productor europeo de coches.

Griffiths ha señalado que, «la nueva movilidad necesita una industria del automóvil fuerte que considere el vehículo de cero emisiones parte de la solución, y no el problema. Necesitamos un plan industrial para el país, pero también un plan de movilidad que apoye al vehículo privado. Nuestra Hoja de Ruta 2023-25 es una palanca para acelerar la venta de más vehículos electrificados sin penalizar a nuestra industria».

«Europa ha exigido que seamos el único sector que va a cambiar su modelo de negocio en sólo 13 años. Y lo vamos a hacer. Y lo hacemos convencidos, por responsabilidad con la sociedad. Porque sólo así pondremos a España sobre ruedas eléctricas y seguiremos siendo un referente en el sector del automóvil europeo y mundial», ha destacado el directivo alemán.

Impacto nuevas políticas ambientales

Así mismo, durante su intervención ha alertado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo sobre la futura entrada de la norma Euro 7/VII, «no tiene sentido apoyar ahora como país la normativa Euro 7 de emisiones. No estamos en contra de la normativa, pero con plazos que se puedan cumplir, como ya han entendido en Estados Unidos».

«De una forma ordenada, bien pensada y fiable. No hay que perder el foco en nuestra prioridad, la electrificación. Porque si esta norma se pone en marcha, estamos en riesgo real de cerrar fábricas y perder miles de empleos en España», ha concluido el presidente de Anfac.

Una nueva normativa que preocupa de lleno a los fabricantes automovilísticos con sede en España, ya que sería el país de Europa más perjudicado con la entrada en vigor de la futura norma Euro 7/VII -una forma más estricta de medir las emisiones- al tener centrada su producción en vehículos pequeños y medianos. Situación que afectaría a todas las plantas y que se podría traducir en cierres definitivos y despidos en masa en caso de que se aplique.