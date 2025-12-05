Parecen de revista pero son de Primark: los jerséis navideños para toda la familia que arrasan esta temporada

Ahora que se acerca la Navidad, seguro que habrás pensado en qué te vas a poner para la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Y si hay una prenda que en los últimos años se ha puesto de moda para todo el mundo cuando llegan estas fechas, esa es el jersey navideño, que destaca por sus llamativos diseños. En Primark lo saben bien y por eso han lanzado una colección de jerséis navideños pensada para todos, desde bebés hasta adultos, con diseños que parecen sacados de una editorial de moda, pero con precios aptos para cualquier familia.

Este año, la tendencia no se limita a los clásicos estampados llamativos. La moda navideña llega más variada que nunca, con opciones que van desde los jerséis a juego para toda la familia, que son los que se convierten en un éxito asegurado en las fotos, hasta propuestas más discretas y elegantes para quienes prefieren un look invernal que se pueda seguir usando después del 25 de diciembre. Una colección que combina diversión, diseño y comodidad, algo básico cuando hablamos de ropa pensada para disfrutar y moverse con libertad en los días fríos. Y lo mejor es que Primark ha logrado reunir en una misma campaña todos los estilos posibles: jerséis clásicos con grecas alpinas, diseños inspirados en personajes que gustan a grandes y pequeños, prendas minimalistas en tonos suaves y modelos coordinados para quienes quieren ir a juego sin vestir exactamente lo mismo. Si estabas buscando ese jersey perfecto para contagiar espíritu navideño sin renunciar a la estética, es muy probable que esté aquí.

Los jerséis navideños de Primark que arrasan esta temporada

La nueva colección de jerséis navideños de Primark llega con piezas que ya están agotándose en varias tiendas por su combinación de precio y diseño. Entre los más buscados están los jerséis con grecas alpinas para hombre, disponibles en dos estilos distintos: uno clásico en tonos azul y blanco, y otro más moderno con media cremallera y mezcla de colores neutros. Ambos cuestan 20 euros, un precio que los convierte en un básico irresistible para quien quiere renovar armario sin complicarse.

Para ellas, la propuesta más demandada es el jersey de punto con copo de nieve, una prenda suave, favorecedora y perfecta tanto para looks informales como para un outfit más arreglado. Su precio, 16 euros, lo hace aún más atractivo. En el caso de los pequeños, pocas cosas superan el entusiasmo que despierta un jersey de Disney. El modelo de Mickey Mouse para niño, disponible entre 1,5 y 8 años, cuesta 15 euros y se ha convertido en uno de los favoritos para las fotos en familia ya que también está para hombre y para mujer.

Pero más allá de estos imprescindibles, la colección completa permite combinar estilos en función del plan, del clima o de la personalidad de cada uno. Desde diseños rojos llenos de motivos navideños hasta versiones más neutras para quienes prefieren jerséis que duren toda la temporada de frío.

Cómo elegir jerséis navideños a juego para toda la familia

Una de las tendencias que más fuerza ha ganado en los últimos años es vestir a juego en Navidad. No se trata sólo de llevar el mismo estampado, sino de crear un conjunto armonioso que se vea bien en fotos y, sobre todo, que transmita diversión. Y para acertar, Primark nos da las pautas explicando que la clave está en elegir una temática común: puede ser un motivo clásico como renos o copos de nieve, un color principal o incluso un personaje que os guste a todos.

El tejido también importa. Primark insiste en apostar por materiales suaves, agradables y transpirables, pensando en familias que pasan el día moviéndose de un plan a otro. Elegir la talla adecuada también hace la diferencia, especialmente en los más pequeños, que necesitan prendas cómodas que no limiten sus movimientos. La idea es que el jersey no solo sea bonito, sino realmente práctico.

Un punto muy interesante de esta colección es que incluye opciones para bebés, niños y adultos, lo que permite reunir a toda la familia (también las mascotas) bajo una misma estética navideña. Y si la idea de llevar exactamente el mismo diseño no te convence, existe la alternativa perfecta: coordinar sin replicar. Esto significa optar por una misma paleta de colores o por estampados parecidos, pero con variaciones que mantengan la personalidad de cada uno.

Elegancia navideña: jerséis sofisticados para quienes buscan un look más discreto

No todo en Navidad tiene por qué ser rojo, verde y con estampados gigantes. Esta temporada sobresalen también los jerséis más elegantes, pensados para cenas, eventos o simplemente para quienes prefieren un estilo más refinado. Primark apuesta aquí por tonos neutros, hilos metalizados sutiles o grecas alpinas en colores más profundos. Son diseños que combinan con vaqueros oscuros, pantalones de vestir o incluso faldas midi tal y como es el caso del modelo arriba: el cárdigan brillante con árboles de navidad por 18 euros.

La magia para los más pequeños: color, diversión y personajes

Para los niños, la Navidad es pura fantasía. Por eso la colección infantil viene cargada de colores vivos, personajes de Disney y estampados que despiertan sonrisas inmediatas como ocurre con el modelo del Grinch, por 15 euros, disponible también para el resto de la familia. Pero también hay diseños más clásicos, como el de reno o el de grecas alpinas.