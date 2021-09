Frente a la propaganda que vende el Gobierno sobre el rebote de la economía española en 2021, algo que el INE se encargó de frustrar hace unos días rebajando el crecimiento del PIB del segundo trimestre en dos puntos, el número de desempleados españoles que ha recurrido a la Renta Activa de Reinserción se mantiene un 15% por encima que hace doce meses -mientras el paro ha bajado por la vuelta a la actividad de la mayoría de los negocios-.

En agosto, y según datos de Trabajo, más de 142.200 personas cobraron los 451 euros de esta ayuda -parados de larga duración mayores de 45 años principalmente-, frente a los 124.700 que recibieron esta prestación en agosto de 2020. Todavía se sitúan un 15% por encima de hace un año, pese a que el Gobierno ‘vende’ su gestión de la crisis económica como la razón de que ya se haya recuperado el nivel de afiliados a la Seguridad Social previos a la pandemia.

Así lo ha hecho este mismo martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 965 euros y se ha prorrogado los ERTE hasta el 28 de febrero. «Hemos salido de esta crisis en un año y medio mientras que tardamos una década en superar la anterior crisis financiera», ha señalado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, obviando que se trata de dos recesiones diferentes.

La Renta Mínima de Inserción es una ayuda de 451 euros, el 80% del IPREM -índice de referencia utilizado en España para calcular las ayudas-. Lo solicitan principalmente los parados de larga duración mayores de 45 años que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral y que no tengan ingresos propios superiores a los 712 euros mensuales. Además, la unidad familiar no debe superar un tope de rentas. Se tiene derecho a cobrar tres veces esta prestación, con un año de intervalo entre una y otra.

La cifra de beneficiarios a cierre de agosto es superior también a la que había el 31 de diciembre, pese a que el número de parados es menor. El año pasado cerró con 135.000 personas cobrando esta ayuda, mientras que el número de parados era de 3,88 millones de personas -sin contar los ERTE-. En agosto, 142.200 personas cobran la renta de reinserción mientras el número de parados es de 3,3 millones.

Ingreso Mínimo Vital

Las condiciones para cobrar esta ayuda se asemejan en parte a las del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del Gobierno de PSOE y Podemos. Sin embargo, esta prestación no está funcionando como el Ejecutivo esperaba y no llega al número de familias que anunció en junio de 2020, cuando lo puso en marcha. El Ejecutivo esperaba llegar a 800.000 familias pero la realidad es que no superan las 250.000 más de un año después.