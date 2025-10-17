OUIGO presenta «El verdadera tren de la bruja»: el viaje más escalofriante del año como plan perfecto para disfrutar este Halloween

“El Tren de la Bruja” siempre ha sido una clásica atracción de feria: sustos suaves, decorados de cartón y carcajadas nerviosas que forman parte de la memoria de la infancia. Sin embargo, a pesar de su nombre, nunca se había hecho en un tren de verdad. Hasta ahora. OUIGO reinventa esta experiencia icónica y la transforma en un viaje de miedo donde diversión, misterio y sorpresa se viven a toda velocidad.

OUIGO transformará el próximo 29 de octubre la clásica fantasía en una experiencia única con “El verdadero Tren de la Bruja”, el primer tren de la bruja de España a 300 km/h. Dos trayectos inmersivos, que recorrerán Madrid – Valencia a las 17:15h y Valencia – Madrid a las 20:27h, convirtiendo cada kilómetro en un susto inesperado para todos los viajeros. Luces que se apagan, niebla que invade los pasillos y criaturas que aparecen de la nada harán que nada sea lo que parece. Una experiencia intensa y escalofriante, solo apta para mayores de edad, donde el suspense y la emoción se vivirán al máximo en cada curva del viaje.

¿Quieres subirte a “El verdadero Tren de la Bruja”?

OUIGO invita a madrileños y valencianos a vivir esta experiencia única de manera totalmente gratuita. Para subirse al tren de la bruja solo hace falta participar en un concurso a través de las redes sociales de la marca y contar tu historia más escalofriante. Además, los afortunados no solo podrán disfrutar de un viaje de miedo repleto de adrenalina y sorpresas, sino que también podrán llevarse un viaje doble para hacerse otra escapada a cualquiera de los 15 destinos que ofrece la compañía.

Con esta iniciativa, OUIGO reafirma su compromiso por seguir ofreciendo experiencias únicas y accesibles que no solo conectan a los viajeros con ciudades, sino con momentos inolvidables.

