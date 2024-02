Lidl es una cadena de supermercados que se ha ganado la confianza de millones de clientes por ofrecer productos de calidad a precios muy competitivos. Entre su amplio catálogo, hay algunos productos que sobresalen por su excelente relación calidad-precio y que se convierten en auténticos objetos de deseo para los consumidores más exigentes. Uno de ellos es la oferta de Lidl que causa furor: por 3 euros podrás disfrutar de uno de sus productos gourmet más deseados.

Nos referimos al vino blanco de DO Rueda La bien pintá, un vino joven, fresco y afrutado que ahora puedes conseguir por solo 3 euros la botella. Se trata de una oferta irresistible, ya que se trata de un vino que normalmente cuesta 22.14 euros el pack de 6 botellas, lo que supone un ahorro del 16% dado que ahora está rebajado. Además, se trata de un vino que ha recibido muy buenas valoraciones por parte de los expertos y de los clientes, que lo han calificado con 4,5 estrellas sobre 5 en la web de Lidl. ¿Quieres saber más sobre este vino y por qué es tan especial? Te lo contamos a continuación.

Lidl triunfa con su mejor producto gourmet por solo 3 euros

La bien pintá es un vino blanco de DO Rueda elaborado por Bodegas Mocén, con uva verdejo. Esta variedad de uva es la más típica y representativa de esta denominación de origen, que se sitúa en la comunidad de Castilla y León. La uva verdejo se caracteriza por su sabor afrutado, su acidez equilibrada y su aroma intenso y fresco.

Este vino se elabora mediante una cuidadosa selección de las mejores uvas, que se vendimian de noche para preservar su frescura y evitar la oxidación. Después, se someten a una maceración en frío y a una fermentación controlada, para obtener un vino de gran calidad y personalidad.

La bien pintá tiene un color amarillo pajizo con reflejos verdosos, un aroma frutal con notas de manzana verde, melocotón y cítricos, y un sabor suave, fresco y equilibrado en boca. Tiene una graduación alcohólica de 12,5% vol. y se recomienda servirlo a una temperatura de 7ºC.

Cómo maridar este vino

La bien pintá es un vino blanco que combina muy bien con diferentes tipos de alimentos, gracias a su frescura y suavidad. Es perfecto para acompañar aperitivos, como quesos, embutidos, patés o aceitunas. También marida muy bien con pescados como el bacalao, el salmón o el atún. Asimismo, es un buen aliado para los mariscos, como las almejas, los mejillones o las gambas. Por último, también puedes disfrutar de este vino con ensaladas, verduras, arroces o pastas, siempre que no sean muy condimentados o picantes. La bien pintá es un vino versátil y fácil de beber, que hará las delicias de cualquier paladar.

Bodegas Mocén, una bodega con historia y tradición

Bodegas Mocén nació en 1988 al asociarse varios conocidos restauradores españoles con el fin de elaborar sus propios vinos en una de las zonas que veían mejor futuro y calidad. Estas bodegas se ubican en la localidad de Rueda, en un edificio histórico que data del siglo XV y que fue propiedad del escritor José Zorrilla.

Estas bodegas son un auténtico museo con miles de metros de restauradas galerías centenarias donde los vinos disfrutan del mejor reposo en excelentes condiciones. Bodegas Mocén apuesta por la innovación y la sostenibilidad, pero sin renunciar a la tradición y al respeto por el medio ambiente.

Bodegas Mocén elabora varios tipos de vinos, tanto blancos como tintos y rosados, bajo las denominaciones de origen Rueda, Ribera del Duero y Toro. Entre ellos, destaca La bien pintá, que ahora de oferta en Lidl, es su vino blanco más emblemático y además es un vino premiado. Fue en 2016 cuando se hizo con el Premio Nacional Baco de Plata.

En resúmen, el vino blanco de DO Rueda La bien pintá es el mejor vino que puedes comprar en Lidl y ahora a un precio de tan solo 18,38 euros el pack de 6 botellas. Un vino que está elaborado con uvas de la variedad verdejo, una de las más apreciadas en España. Tiene un color amarillo pálido con reflejos verdosos, un aroma intenso y floral, y un sabor fresco y equilibrado. Es ideal para acompañar platos de pescado, marisco, ensaladas, arroces o quesos. Tiene una graduación alcohólica de 12,5% y se recomienda servirlo entre 6 y 8 grados de temperatura.

Es un vino que no te dejará indiferente y que te sorprenderá por su calidad y su precio. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha la oferta de Lidl para hacerte con este vino blanco de DO Rueda La bien pintá por solo 3 euros la botella. Solo así podrás uno de los productos gourmet más deseados y valorados del mercado. Se trata de una oferta limitada, así que date prisa y hazte con tu pack de 6 botellas por solo 18.38 euros antes de que se agote.