La OCU tiene un notición: la mejor cerveza de supermercado sólo cuesta 30 céntimos

De entre todas las bebidas con las que podemos deleitarnos a lo largo del día, no hay nada como una cerveza fría para refrescarnos, especialmente durante los días de verano o para acompañar una buena comida cualquier día del año. Por esto, no es raro que muchos opten por tener siempre a mano una buena reserva de esta bebida, comprándola donde más nos conviene: el supermercado. Aquí, la variedad y los precios nos permiten elegir según nuestro gusto y presupuesto. Sin embargo, encontrar la mejor opción calidad-precio puede ser un desafío. Afortunadamente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido hacer este trabajo por nosotros, ofreciendo un análisis sobre donde podemos encontrar la mejor cerveza de supermercado además de ofrecer las recomendaciones que nos ayudan a decidir mejor al momento de llenar el carrito.

En concreto, tenemos que hablar de las marcas blancas que en los últimos años parece que viven un auge, teniendo en cuenta la relación calidad-precio dado que no sólo elegimos una cerveza en función de la marca o de su sabor, también el precio tiene mucha importancia. De este modo, el análisis que ha realizado la OCU resulta de lo más útil porque es precisamente una cerveza de marca blanca la mejor de todas las que podemos encontrar en el supermercado y además, su precio resulta de lo más económico: menos de 0,30 euros.

La mejor cerveza de supermercado sólo cuesta 30 céntimos

En España se bebe una media de cerveza de 58 litros anuales y por persona, según los últimos datos disponibles del portal Statista (referentes al año 2022), de modo que esta es sin duda una de las bebidas que no faltan nunca en la nevera de la mayoría de españoles. Y para elegir la mejor de todas, tenemos a nuestra disposición el análisis que la OCU ha llevado a cabo para revelar cuál es la cerveza con la mejor relación calidad-precio disponible en los supermercados. Algo que no sólo ayuda a los consumidores a ahorrar, sino que también nos revela que no siempre el precio más bajo es sinónimo de menor calidad.

Para llevar a cabo dicho estudio, la OCU analizó distintas marcas de cerveza disponibles en supermercados, basándose en varios criterios como el sabor, la apariencia, el aroma y la relación calidad-precio. Así, este tipo de análisis nos permite hacer elecciones más informadas, poniendo a su alcance la información necesaria para optar por productos que realmente satisfagan sus expectativas y necesidades económicas.

Resultados del estudio

De acuerdo con el informe de la OCU, los precios de las cervezas en supermercados varían significativamente, generalmente entre los 30 y 70 céntimos por lata. Este rango de precios muestra que existe una opción para cada bolsillo, pero también revela que la calidad no siempre está directamente relacionada con el precio.

En los resultados del ranking y empezando por aquellas que sacan menos puntuación, destaca la cerveza Cruzcampo Pilsen que, con un costo de 72 céntimos, obtiene la calificación de calidad más baja del estudio, con 60 puntos. Por otro lado, Heineken, aunque es una de las más caras con un precio de 76 céntimos, mejora en calidad con 67 puntos. Otros productos de marcas de sobras conocidas como Alhambra y Saerbrau Holandesa de Carrefour también aparecen en posiciones bajas en cuanto a la calidad.

En el otro extremo, la cerveza más económica del ranking, la Karlsquell de Aldi, sorprende con su precio de solo 29 céntimos. No obstante, el producto que realmente destaca en el estudio es la cerveza Aurum de Eroski, que no solo tiene un precio accesible de 30 céntimos, sino que además ofrece una calidad respetable con 70 puntos en la clasificación de la OCU.

Cerveza Aurum de Eroski, la mejor de todas

De esta cerveza, la OCU ha destacado no sólo el precio, sino que en cuestión de calidad, explica que se trata de una cerveza hecha con malta de cebada y maíz, que tiene una amargura muy ligera, una sensación de gas elevada y un cuerpo ligero, de modo que logra así la mejor calificación en cuanto a la degustación dentro de las cervezas de marca blanca.

Ahora ya podemos saber qué cerveza elegir cuando vayamos al supermercado o de hecho, saber dónde se vende la de mejor calidad-precio. Este estudio no solo es una guía para el consumidor a la hora de escoger la mejor cerveza en relación calidad-precio, sino que también pone en evidencia la variada oferta en el mercado. Con opciones que van desde lo más económico hasta lo más costoso, el consumidor tiene el poder de elegir basándose en lo que más valora: precio, calidad o un equilibrio entre ambos.

Así, la labor de la OCU es esencial para desmitificar la idea de que solo las marcas más caras ofrecen calidad, mostrando que es posible disfrutar de buenos productos sin comprometer el presupuesto familiar. Este tipo de estudios contribuye a un consumo más consciente y satisfactorio, elementos clave en la economía de cualquier hogar.