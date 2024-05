La OCU no miente: estas son las mejores tortillas de patata de supermercado

La tortilla de patata, también conocida como «tortilla española», es uno de los platos más icónicos y representativos de la gastronomía española. Su sencillez, a base de ingredientes tan básicos como patatas, huevos y aceite, la convierte en una opción culinaria versátil y amada por muchos. La adición de cebolla, que divide a los aficionados, añade un toque de sabor que ha sido objeto de debate durante años. Y aunque todos la solemos hacer en casa, o nos gusta que así sea, a veces por falta de tiempo acabamos recurriendo a las tortillas de patata que se venden en los supermercados donde las tenemos disponibles tanto con cebolla como sin ella y de distintas marcas.

Sin embargo, no siempre sabemos cuál es la tortilla de mejor calidad, o aquellas que más se acerca a un sabor que sea casero. Por ello y para salir de dudas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis exhaustivo para encontrar las mejores tortillas de patata disponibles en el mercado y en concreto entre las que llevan cebolla. Este estudio no solo facilita la elección a los consumidores sino que garantiza que, incluso en la prisa, la calidad no se vea comprometida. A continuación, exploramos las opciones más destacadas según este análisis.

Las mejores tortillas de patata según la OCU

Quince fueron las tortillas de patata con cebolla disponibles en los principales supermercados españoles que ha analizado la OCU, destacando estas cinco a continuación.

La cocina de Senén

La tortilla de patata de La cocina de Senén lidera la lista de la OCU como la mejor opción disponible en tiendas, logrando además 68 puntos. Este producto gourmet congelado se distingue por su jugosidad, una característica muy apreciada por los aficionados a este plato. Producida en la fábrica de Júndiz por el reconocido cocinero gipuzcoano, esta tortilla se elabora con ingredientes de primera calidad, incluyendo huevo campero pasteurizado y aceite de oliva virgen extra. Su precio es algo superior al promedio, costando 12,43 euros por kilo. Se vende en envase de unos 700 kilogramos a un precio entre los 8 y 8,50 euros.

Aldi

La opción de Aldi se destaca en el análisis de la OCU, especialmente en la categoría de mejor relación calidad-precio para tortillas refrigeradas. Con cebolla caramelizada y huevos de gallinas camperas, esta tortilla ofrece un sabor delicioso a un costo bastante accesible, a 3,98 euros el kilo. Los expertos resaltan su equilibrado contenido en grasas, azúcares y sal, haciéndola una opción saludable y económica. Logra 67 puntos.

Fuentetaja

Fuentetaja se lleva el tercer lugar en el pódium de la OCU con su tortilla de patata con cebolla obteniendo 57 puntos. Este producto, disponible en cadenas como Alcampo y Día, ha sido elogiado por su sabor auténtico y la higiene en su producción. El precio de 4,45 euros el kilo lo hace un producto accesible y recomendado para aquellos que buscan un sabor tradicional sin complicaciones.

Alcampo

El cuarto lugar es para la tortilla de patata de la marca Auchan, vendida en Alcampo. Este producto refrigerado con cebolla es apreciado por su precio económico de 2,90 euros el kilo. Aunque sencilla, cumple con los estándares de calidad esperados, proporcionando una opción viable para presupuestos ajustados. Logra 57 puntos.

Mercadona

Finalmente, la tortilla de patata con cebolla de Hacendado, disponible en Mercadona, ocupa el quinto puesto en el listado de la OCU alcanzado los 56 puntos. Con un precio de 3,08 euros el kilo, esta tortilla es popular entre los consumidores por su buena relación calidad-precio y su disponibilidad en toda España.

La puntuación del resto de tortillas analizadas por la OCU

Ahora ya conoces las 5 mejores tortillas de supermercado a raíz del análisis que ha llevado la OCU, pero te dejamos con el resto de tortillas que fueron analizadas y que aparecen en su listado, conformando un ranking que te permitirá llevar a cabo una elección más detallada.

La Cocina de Aldi Tortilla de Patatas con Cebolla

Calidad: Media

Media Puntuación: 55

55 Formato: 600 g

600 g Precio compra: 1.75 €

1.75 € Precio de referencia: 2,92 €/kg

Coren Tortilla de Patata con Cebolla con Huevos Camperos de Galicia

Calidad: Media

Media Puntuación: 52

52 Formato: 500 g

500 g Precio compra: 2.49 – 3.25 €

2.49 – 3.25 € Precio de referencia: 5,74 €/kg

Chef Select (Lidl) Tortilla de Patatas con Cebolla

Calidad: Media

Media Puntuación: 52

52 Formato: 600 g

600 g Precio compra: 1.75 €

1.75 € Precio de referencia: 2,92 €/kg

Carrefour Tortilla de Patata Fresca con Cebolla

Calidad: Media

Media Puntuación: 51

51 Formato: 500 g

500 g Precio compra: 1.86 €

1.86 € Precio de referencia: 3,10 €/kg

Palacios Tortilla de Patata Receta Casera con Cebolla

Calidad: Media

Media Puntuación: 50

50 Formato: 650 g

650 g Precio compra: 3.18 – 3.85 €

3.18 – 3.85 € Precio de referencia: 5,57 €/kg

Palacios Tortilla Ecológica con Cebolla

Calidad: Media

Media Puntuación: 50

50 Formato: 500 g

500 g Precio compra: 4.99 €

4.99 € Precio de referencia: 9,98 €/kg

Auchan (Logo Rojo) Tortilla de Patata Fresca con Cebolla

Calidad: Mala

Mala Puntuación: 47

47 Formato: 600 g

600 g Precio compra: 1.59 €

1.59 € Precio de referencia: 2,65 €/kg

Eroski Tortilla de Patata con Cebolla Fresca

Calidad: Mala

Mala Puntuación: 46

46 Formato: 500 g

500 g Precio compra: 1.99 €

1.99 € Precio de referencia: 3,98 €/kg

Naysa Bio Tortilla con Cebolla Ecológica

Calidad: Mala

Mala Puntuación: 46

46 Formato: 500 g

500 g Precio compra: 4.89 €

4.89 € Precio de referencia: 9,78 €/kg

Floristán Tortilla de Patata con Cebolla