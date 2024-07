Un nutricionista habla sin tapujos del atún de Mercadona: «No le hagáis caso»

El atún en lata se ha consolidado como una de las conservas más consumidas en el mundo, y no es difícil entender por qué. Su sabor versátil y su facilidad de uso lo convierten en una opción ideal para una gran variedad de platos, desde ensaladas frescas hasta suculentos guisos. Además, el atún en lata es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, esenciales para una dieta equilibrada. Sin embargo, no todos los productos de atún en conserva son iguales, y elegir el correcto puede marcar una gran diferencia en términos de salud y sabor.

En España, el consumo de atún en lata es particularmente alto. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles consumen más de dos kilos de atún en conserva por persona al año. Esta cifra refleja la popularidad de este producto en la dieta mediterránea. Pero, como con cualquier alimento procesado, es crucial estar informado sobre las diferencias entre las opciones disponibles en el mercado. No todos los atunes en lata ofrecen los mismos beneficios, y algunos pueden incluso contener ingredientes que es mejor evitar. Es aquí donde entran en juego los consejos de los nutricionistas. Con su conocimiento experto, pueden guiarnos hacia las mejores opciones, ayudándonos a disfrutar del atún en lata sin comprometer nuestra salud. Recientemente, Fran Susín, un reconocido nutricionista en redes, compartió su opinión sobre el atún en lata de Mercadona en su cuenta de Instagram.

Un nutricionista habla del atún de Mercadona

El atún en lata es un elemento básico en muchas despensas, no sólo por su sabor, sino también por su conveniencia. Es fácil de almacenar, tiene una larga vida útil y se puede usar en una variedad de recetas. Desde el clásico sándwich de atún hasta sofisticados platos gourmet, este producto ha demostrado ser increíblemente versátil. Pero, a pesar de su popularidad, no todos los atunes en lata son iguales, y es importante saber qué buscar para hacer la elección más saludable.

Fran Susín, nutricionista con una gran presencia en redes sociales como @fransusin_, ha analizado varias marcas de atún en conserva, incluyendo las opciones disponibles en Mercadona. Según Susín, la clave está en los ingredientes y en cómo se procesa el atún. «Los dos mejores son al natural y con aceite de oliva», señala, destacando que estos tipos de atún son los que ofrecen más beneficios nutricionales. Sin embargo, también hace una advertencia: el atún en aceite de oliva de Mercadona no está elaborado con aceite de oliva virgen extra, que sería la opción más saludable.

Por otro lado, Susín desaconseja el consumo de atún en aceite de girasol, calificandolo como una opción menos saludable debido a que el aceite de girasol es un aceite vegetal refinado que puede ser proinflamatorio. Esta recomendación subraya la importancia de leer las etiquetas y ser consciente de los ingredientes presentes en nuestros alimentos enlatados. Elegir sabiamente puede tener un impacto significativo en nuestra salud a largo plazo.

Mitos y realidades sobre el mercurio en el atún

Un tema que a menudo preocupa a los consumidores de atún en lata es el contenido de mercurio. El mercurio es un metal pesado que puede ser perjudicial para la salud si se consume en grandes cantidades. Sin embargo, Susín aclara un mito común al respecto. «Si no comes atún en lata porque tienes miedo al mercurio, chicos, no le hagáis caso», afirma. Explica que los atunes utilizados para las conservas son generalmente más pequeños y, por lo tanto, tienen niveles de mercurio mucho más bajos en comparación con los grandes peces depredadores.

Este consejo es especialmente relevante para aquellos que disfrutan del atún pero se sienten preocupados por los posibles riesgos para la salud. Al comprender que los niveles de mercurio en el atún en lata son relativamente bajos, los consumidores pueden tomar decisiones más informadas y disfrutar de este alimento sin temor. Sin embargo, sigue siendo importante moderar el consumo y diversificar la dieta con otras fuentes de proteínas y nutrientes.

Elección de aceites en el atún en lata

La elección del aceite en el atún en lata es otro aspecto crucial que puede influir en su valor nutricional. El atún en aceite de oliva es generalmente preferido por su sabor y beneficios para la salud. No obstante, es fundamental destacar que no todos los aceites de oliva son iguales. Como menciona Susín, el atún en aceite de oliva disponible en Mercadona no utiliza aceite de oliva virgen extra, que sería la opción óptima por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Por otro lado, el atún al natural, sin aceite añadido, es una excelente alternativa. Permite a los consumidores controlar la calidad del aceite que se añade después, lo que puede ser especialmente útil para aquellos que prefieren utilizar aceite de oliva virgen extra. Esta práctica no solo mejora el perfil nutricional del atún, sino que también permite personalizar el sabor según las preferencias individuales.

El atún en aceite de girasol: una ppción desaconsejada

Entre las diversas opciones de atún en lata, el atún en aceite de girasol es una de las menos recomendadas por los expertos en nutrición. El aceite de girasol es un aceite vegetal refinado que puede tener efectos proinflamatorios en el cuerpo. Además, su perfil de ácidos grasos no es tan beneficioso como el del aceite de oliva. Por estas razones, Susín y otros nutricionistas sugieren evitar esta variante y optar por alternativas más saludables.

Como puedes ver elegir el atún adecuado no sólo implica considerar el tipo de aceite, sino también la calidad general del producto. Es recomendable revisar las etiquetas y buscar atún que provenga de fuentes sostenibles y que no contenga aditivos innecesarios. Esta atención al detalle puede ayudar a garantizar que estamos consumiendo un producto que es tanto saludable como respetuoso con el medio ambiente.