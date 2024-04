Mercadona siempre ha sido sinónimo de innovación y tendencia, especialmente en su sección de perfumería y cosméticos. Con cada cambio de estación, el supermercado español sorprende con lanzamientos que capturan la atención de los aficionados a la belleza. Este año, no ha sido la excepción. El reciente lanzamiento de un neceser de maquillaje que combina versatilidad y economía está generando un revuelo notable entre los consumidores y en las redes sociales. Este neceser, que promete ser un imprescindible en cualquier tocador, ofrece no solo funcionalidad y estilo, sino también un precio que desafía cualquier competencia. El nuevo maquillaje de Mercadona que arrasa en redes: 5 productos en 1 por menos de 12 euros.

Este lanzamiento estrella es el set de maquillaje Apple Deliplus, que viene en un atractivo neceser con forma de manzana. Este conjunto destaca no solo por su diseño original y práctico, sino también por la calidad y variedad de productos que incluye, facilitando una experiencia de maquillaje completa a un costo sumamente accesible. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier amante del maquillaje, desde principiantes hasta más experimentados, el set incluye elementos esenciales que prometen realzar la belleza natural con unos pocos trazos.

Mercadona está arrasando estos días en las redes sociales gracias a este neceser que no solo destaca por su forma de manzana acolchada, sino que en su interior «esconde» cinco productos de maquillaje a los que no te vas a resistir: 4 paletas de sombra ojos, polvos bronceadores, iluminadores y coloretes y todo ello por solo 12 euros de modo que los conocemos al detalle a continuación:

Variedad de sombras de ojos

Dentro del neceser Apple Deliplus, te encontrarás con una paleta que incluye siete tonalidades de sombras de ojos que van desde el malva hasta el negro pasando por grises y rosas. Esta variedad permite crear desde looks sutiles para el día a día hasta combinaciones más dramáticas para eventos especiales.

Bronceadores y contornos

El set también incluye una paleta dedicada a bronceadores. Con dos tonos diferentes, estos polvos bronceadores son perfectos para definir y realzar los contornos del rostro, proporcionando un acabado bronceado natural que es ideal para la temporada de primavera y verano.

Iluminadores para un brillo sutil

Los iluminadores son, sin duda, uno de los puntos fuertes del set. El neceser ofrece dos iluminadores, uno con un acabado perlado y otro con un resplandor dorado. Ambos están diseñados para dar un toque de luz en áreas clave como los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido, asegurando que tu rostro luzca radiante en cualquier momento del día.

Coloretes para unas mejillas destacadas

La última paleta incluye dos tonos de colorete, perfectos para añadir un toque saludable y juvenil a las mejillas. Estos coloretes tienen una textura suave que se mezcla fácilmente con la piel, ofreciendo un acabado natural que dura todo el día.

Un neceser multifuncional

No solo los productos en sí son atractivos, sino que el propio neceser con forma de manzana se convierte en un estuche práctico y chic para llevar en el bolso o para viajes. Su diseño acharolado no solo protege los productos, sino que también añade un toque de estilo a tu colección de accesorios.

Ideas de maquillaje primaveral con el neceser viral de Mercadona

El neceser Apple Deliplus de Mercadona, con su gama completa de productos, es el compañero ideal para la temporada de primavera, permitiéndote crear looks frescos y radiantes que resonarán con la vitalidad de esta estación. Aquí te propongo algunas ideas para aprovechar al máximo este set multifuncional y transformar tu rutina de belleza con toques creativos y elegantes.

Look natural y luminoso: Para aquellos días en que deseas un maquillaje que simplemente realce tu belleza sin sobrecargar, opta por las sombras de ojos en tonos rosas o malvas del neceser. Utiliza el tono más claro en todo el párpado y define sutilmente la cuenca con un tono ligeramente más oscuro. Aplica un toque de iluminador dorado sobre el pómulo y bajo el arco de la ceja para captar la luz de manera espectacular. Un poco de colorete en tono rosa pálido te dará un aspecto fresco y juvenil, perfecto para la primavera.

Estilo bronceado y brillante: Ideal para esos días soleados de primavera, este look te hará lucir como si acabaras de volver de unas vacaciones en la playa. Utiliza los bronceadores para dar un efecto «besado por el sol» aplicando el producto en las áreas donde el sol naturalmente golpearía tu rostro, como la frente, los pómulos y el puente de la nariz. Complementa con un toque de iluminador perlado en las partes altas del rostro para un acabado resplandeciente. Las sombras en tonos neutros pueden ser usadas para añadir profundidad a los ojos de manera sutil.

Look de noche primaveral: Para una salida nocturna en primavera, atrévete a profundizar tu mirada con las sombras de ojos en tonos más oscuros como el gris o el negro. Aplica el color más oscuro cerca de la línea de las pestañas y difumina hacia arriba. Usa el iluminador dorado para añadir un punto de luz en el interior del ojo y en el pómulo. Escoge el colorete de tono más intenso para dar un toque dramático y definido a las mejillas. Este look es audaz pero perfectamente adecuado para una noche especial.

Maquillaje romántico y suave: Para una cita o un evento especial durante la primavera, opta por un look romántico utilizando los tonos rosados y malvas. Aplica una base suave de sombra rosa en todo el párpado, y utiliza el malva para dar un poco de profundidad en la esquina externa del ojo. Los iluminadores pueden ser usados tanto en las mejillas como ligeramente sobre los labios para crear un efecto fresco y húmedo, ideal para un aspecto encantador y suave.

Disponible ya en las perfumerías de Mercadona por solo 12 euros, este set de maquillaje es una inversión inteligente para quienes desean productos de calidad sin gastar una fortuna. Su popularidad en plataformas como Instagram y TikTok sugiere que no durará mucho en los estantes, por lo que es recomendable actuar rápido para no perder la oportunidad de tener este innovador neceser de maquillaje. Con este conjunto, Mercadona no solo promete belleza y funcionalidad, sino también una experiencia de compra excepcional a un precio inmejorable.