El Secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, y el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han asegurado este viernes que Podemos está en contra de la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, José Luis Escrivá, de ampliar el cómputo de años que se utiliza para calcular las pensiones. Desde el partido que forma parte de la coalición han defendido que «no forma parte del diálogo social».

«Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar», ha defendido el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Por su parte, Santiago ha remarcado que «si se pretende prolongar la vida laboral de las personas que han trabajado 30, 35 o 40 años en condiciones duras, se ahorrará mucho dinero en pensiones pero porque no van a llegar vivos a disfrutar de ninguna jubilación». Escrivá afirmó este jueves que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones no es algo que haya pedido Bruselas a España, sino que forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el Plan de Recuperación.

Así, una vez más el Gobierno socialcomunista demuestra la fuerte división que existe entre ambas partes del Ejecutivo. «No entiendo la polémica. A mí me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando», señaló el ministro. Escrivá explicó que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de «carreras más volátiles», donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.