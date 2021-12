La mesa del comedor es el punto central de las reuniones navideñas, y prácticamente de cualquier otra comida o cena que organices en casa a lo largo del año, por lo que hay que cuidar cada detalle para tenerla siempre perfecta. Hoy te mostramos un nuevo artículo de Ikea que le va a dar un toque navideño espectacular a tu mesa… ¡querrás usarlo todo el año!.

Como cada año por estas fechas, Ikea ofrece un amplio catálogo de artículos navideños con los que poder decorar cada rincón de tu casa de forma muy especial. Además de artículos decorativos, cuenta también con otros que resultan muy interesantes y funcionales, por lo que la compra sin duda merecerá la pena.

El camino de mesa navideño de Ikea que querrás tener todo el año

Un camino de mesa es una especie de mantel estrecho que cubre únicamente una parte de la mesa y que es muy atractivo a nivel decorativo. Puedes utilizarlo para que cruce la mesa de punta a punta o bien para que vaya de un comensal a otro, colocando así las cosas encima y dándole una estética muy bonita.

Este camino de mesa navideño de Ikea pertenece a la gama VINTER 2021, en la que se han aglutinado muchos de los artículos que la tienda sueca ha preparado para estas Navidades. Su diseño es a rayas beige/rojo, con unas medidas de 130 cm de largo x 35 cm de ancho.

El precio de este camino de mesa es de tan sólo 5 euros, un precio estupendo por un textil que no sólo protege la mesa sino que también la decora. Le puedes sacar tanto partido que puedes tenerlo puesto siempre únicamente para decorar, no sólo cuando vayas a montar la mesa.

Es un textil fabricado 100% en algodón con unas recomendaciones para su cuidado que son no limpiar en seco, lavar a máquina como máximo a 40ºC en un programa normal, no utilizar lejía y planchar como máximo a 200ºC. Además, debes ponerlo a secar colgado, no lo metas en la secadora.

Si estás buscando un elemento que te ayude a proporcionarle un extra de esencia navideña a tu mesa, sin duda con este camino de mesa navideño de Ikea lo conseguirás. Utiliza otros elementos en colores que contrasten, como por ejemplo servilletas rojas, y conseguirás una estética final realmente espectacular.