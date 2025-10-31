La novedad de Lidl que quieren todos los amantes de la comida italiana: comer pasta no volverá a ser igual

Si eres amante de la comida italiana, Lidl tiene el producto que sí o sí, va a cambiar tus comidas y cenas. La gastronomía italiana es irresistible y aunque los supermercados cuentan con todo tipo de pastas, salsas y platos típicos de Italia, nada hay como elaborar tu propia pasta fresca, algo que por fin vas a poder hacer de forma fácil gracias a Lidl.

La cadena alemana acaba de lanzar un pequeño electrodoméstico que está arrasando entre los fans de la cocina italiana: la máquina para hacer pasta de Lidl de su marca SilverCrest. Y no es para menos. Su diseño compacto, su facilidad de uso y el resultado final han hecho que muchos la consideren uno de los mejores lanzamientos del año. Basta con añadir los ingredientes, elegir el tipo de pasta y dejar que el aparato haga el resto. En cuestión de minutos, tendrás fettuccine, espaguetis o incluso raviolis listos para cocinar. Un sueño para los que disfrutan de la cocina casera, pero sin complicaciones y además sin gastar demasiado ya que tiene un precio de menos de 70 euros, por lo que ya está arrasando en el bazar online de Lidl.

La máquina de Lidl perfecta para amantes de la comida italiana

La máquina para pasta SilverCrest de 220 W ha llegado para facilitar la vida a quienes disfrutan de la cocina casera, pero no tienen tiempo para pasar horas amasando. Basta con añadir los ingredientes, harina, agua o huevo, elegir la cantidad (250 o 500 gramos) y dejar que la máquina haga el resto. Ella sola mezcla, amasa y da forma a la pasta sin esfuerzo, con resultados que sorprenden desde el primer uso.

En la parte superior, encontramos una pantalla LCD que nos muestra el tiempo que queda hasta que la pasta esté lista, lo que resulta muy práctico para seguir el proceso sin tener que estar pendiente. De este modo, en pocos minutos, los ingredientes secos se transforman en una masa perfecta que sale convertida en espaguetis, macarrones o tallarines, lista para cocinar al momento. Todo, sin manchar la encimera ni tener que limpiar medio arsenal de utensilios después.

Hasta ocho tipos de pasta y la opción de hacer raviolis

Otro de los grandes atractivos de este modelo es su variedad de moldes. Ya hemos mencionado alguna de las pastas que puedes hacer, pero lo cierto es que viene con ocho discos diferentes para crear distintos tipos de pasta: desde los espaguetis más finos hasta las cintas anchas de tagliatelle o las láminas para lasaña. También incluye un accesorio especial para preparar raviolis, una función poco común en máquinas domésticas de este precio.

Los discos se guardan en un cajón integrado en la propia máquina, algo tan sencillo como útil, porque evita tener piezas sueltas ocupando espacio. Además, todas las partes desmontables (excepto el panel frontal) pueden lavarse en el lavavajillas, lo que facilita mucho el mantenimiento. Un detalle que demuestra que Lidl ha cuidado cada aspecto del diseño pensando en el día a día del usuario.

Diseñada para simplificar y disfrutar

Hacer pasta casera suele ser sinónimo de cocina llena de harina y tiempo invertido. Pero con esta máquina, todo cambia. Se limpia con facilidad: sólo hay que desmontar las piezas y pasarlas por agua o meterlas directamente en el lavavajillas. En cuestión de minutos, queda lista para volver a usar.

El pack, además, viene completo: dos vasos medidores, una espátula, un accesorio de limpieza y un libro de recetas para probar nuevas combinaciones, desde pasta con espinacas hasta versiones más atrevidas con tinta de calamar. Es decir, todo lo que necesitas para que tu cocina tenga un toque italiano de verdad, pero sin complicaciones.

Compacta, práctica y con diseño moderno

A nivel estético, la máquina mantiene la línea elegante de los productos SilverCrest, con una carcasa negra y panel frontal plateado. Mide poco y pesa apenas 3,75 kilos, por lo que se puede guardar fácilmente en cualquier armario o dejar sobre la encimera sin que ocupe demasiado espacio.

El cable tiene unos 80 cm de longitud, suficiente para trabajar cómodamente, y su estructura de plástico robusto la hace resistente pero ligera. Además, su motor de 220 W garantiza potencia suficiente para amasar masas densas sin esfuerzo.

Un precio que conquista

Con un precio de 67,99 euros, la máquina para pasta SilverCrest se ha convertido en uno de los productos más buscados de Lidl entre los amantes de la comida italiana. No es extraño que se agote en el bazar online de Lidl, porque combina tecnología, diseño y practicidad a un precio difícil de igualar.

Ideal para quienes disfrutan cocinando en familia o para los que quieren dejar atrás la pasta industrial, esta novedad promete cambiar la rutina culinaria de muchos hogares. Y es que pocas cosas hay más satisfactorias que probar un plato de pasta fresca hecho por uno mismo, con la textura perfecta y ese sabor artesanal que recuerda a las cocinas del norte de Italia.