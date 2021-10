Norwegian comienza a ver la luz al final del túnel. Tras más de un año y medio acusando los problemas derivados de la crisis sanitaria la aerolínea noruega ha destacado que los resultados del tercer trimestre demuestran «claramente» que las acciones tomadas en toda la organización para salvaguardar el futuro de la compañía han tenido «éxito». Pese a esta mejora, Norwegian no prevé volver a reabrir sus bases de operaciones de corto y largo radio que cerró en nuestro país.

Con anterioridad al Covid-19, la aerolínea noruega contaba con 9.388 empleados en 20 bases operacionales de 11 países ubicados en cuatro continentes. A día de hoy, son unos 3.200 empleados en ocho países europeos -Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Letonia y España- lo que supone una reducción del 66% de sus trabajadores como maniobra para la continuidad de la compañía tras el desplome en la actividad producida por el coronavirus.

En nuestro país, la compañía llegó a un acuerdo con los sindicatos el pasado mes de junio para reducir el número de empleados afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que incluía a 975 trabajadores, en vez de a los 1.191 iniciales. De los 216 trabajadores que finalmente no fueron incluidos en el ERE, 200 eran tripulantes de cabina y los otros 16 eran pilotos. A los empleados de cabina, Norwegian les ofreció una recolocación en la base de Oslo (Noruega), con compensación económica por traslado y garantía de empleo.

En su lucha por la supervivencia, y ante la falta más ayudas del Gobierno noruego- Norwegian decidió eliminar su red de bases de larga distancia. El Consejo de Administración de la aerolínea confirmaba hace un par de meses que iba a centrarse en su negocio principal en los países nórdicos, operando una red europea de corto radio, con aviones de pasillo único. En lo que afectaba a España, la compañía cerró su base de largo radio en El Prat, eliminando las cinco rutas que conectan Barcelona con las ciudades estadounidenses de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Miami.

Asimismo, Norwegian dejaba inoperativas y sin tripulaciones tres de las cinco bases de corto radio que tiene en España, en concreto Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Sur. La aerolínea noruega mantendría sus dos bases operacionales de Málaga y Alicante. Ahora, y pese a la mejora de sus resultados del tercer trimestre -cuando ha registrado un beneficio neto de 179,8 millones en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 2020- la compañía ha decidido no reabrir las bases y continuar sólo con Málaga y Alicante.

Alza del precio del combustible

El combustible es el principal coste de las aerolíneas, cuyos precios en los últimos tiempos están mucho más altos. Hace una semana la Asociación de Lineas Aéreas (ALA) afirmaba que algunas compañías que habían hecho contratos de carburantes a futuro con un precio cerrado, pero otras no. Este alza en los precios no debería trasladarse al precio de los billetes, que depende del equilibrio entre oferta y demanda en los vuelos, si no que tendría que ser asumido por la compañía aérea.

Sin embargo desde Norwegian señalan que la compañía actuara en función del resto de empresas del sector. «A día de hoy no hemos contratado coberturas de combustible, pero nuestros competidores más directos se encuentran en la misma situación. Simplemente seguimos el mercado y, si los precios del combustible siguen a estos niveles será el mercado el que decidirá si impactan el precio de los billetes» afirman fuentes de la aerolínea.