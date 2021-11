Cuando se habla de inversión bajo factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo siempre se hace alusión a la disminución de riesgos para las carteras. En Nordea AM defienden que además de esa capacidad de disminución de la volatilidad, la ESG, por sus siglas en inglés, también aporta mayor rentabilidad, como demuestra el rendimiento a largo plazo de los índices construidos bajo estos criterios obtienen una mayor rentabilidad que los tradicionales.

Así lo explica a OKDIARIO su directora de ventas en España, Ana Rosa Castro, quien también resalta que esto también sucede en momentos complicados de mercado, no sólo en los alcistas, como en marzo de 2020, cuando los fondos ASG (las siglas en español) tuvieron un mejor comportamiento que los que no incorporan estos criterios en sus inversiones. “Disminuyen riesgos, pero también tienen una mayor rentabilidad”, subraya.

Nordea AM se encuentra entre las cinco principales gestoras europeas en reconocimiento ASG, así como entre las diez gestoras globales por volumen de flujos en este ámbito. La firma es el grupo de servicios financieros más grande del norte de Europa, con aproximadamente 9,5 millones de clientes y 274.000 millones de euros en activos gestionados a nivel global. Dentro de su oferta de fondos, destacan los Stars, con plena integración ASG, los multiactivos y la gestión de cédulas hipotecarias europeas (european covered bonds).

Fondos Stars

Los fondos Stars “son los que incorporan en su proceso de inversión desde el principio los criterios ASG”, explica Castro. No sólo cuentan con gestores o analistas que estudian los datos tradicionales de las empresas, sino que en la firma existe un equipo se dedica a analizar a las compañías con criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno corporativo a través de información interna y externa. “Hacemos un rating en el que a las empresas la calificamos como A, B o C”, indica. Excluyen a las compañías C e invierten tanto en compañías A como en B porque quieren “premiar aquella empresa que no esté siendo excelente en ASG sí que esté llevando a cabo medidas para serlo”.

Los fondos enmarcados en la gama Stars cuentan con una trayectoria de tres, cinco y hasta 10 años y están enfocados a la renta variable emergente, europea, nórdica, global y norteamericana. La parte de renta fija la cubren con soluciones de deuda corporativa high yiel y de renta fija emergente, tanto en divisa local como en divisa fuerte.

Haciendo hincapié en que llevan más de tres décadas gestionando con criterios ASG, Castro subraya que en Nordea AM no toman la exclusión de compañías como un primer paso para invertir, sino que en primer lugar se produce un diálogo con las compañías para entender qué están haciendo y qué pueden hacer para cambiar lago al respecto. En este sentido, el año pasado la gestora llevó a cabo 294 acuerdos con distintas empresas.

Burbuja, ‘greenwashing’ y regulación

La directora de ventas en España de Nordea AM descarta que la inversión ESG sea una burbuja porque ,en su opinión, el auge de este tipo de productos “responde a que las necesidades y preocupaciones del inversor están cambiando y eso se traduce en la forma de invertir”. En la gestora ven una mayor concienciación por parte del inversor final, lo que empuja que las empresas sean más eficientes y sostenibles.

En este sentido, Castro destaca el papel de la regulación, que impide que la inversión socialmente responsable “se haga de una forma mucho más armónica”, haciendo que la entrada del inversor final “sea más fácil”. “Por el crecimiento y la oferta que está habiendo creemos que esto no es una burbuja, sino un cambio en la industria y una forma de adaptarnos a una nueva necesidad que es la inversión sostenible”, indica.

En su opinión, la regulación y la transparencia son los mecanismos que existen para evitar los problemas de greenwashing, que en la gestión de activos hace referencia al uso del márketing por parte de algunas firmas para “pintar de verde” algunos productos financieros que en realidad no lo son tanto. “La regulación ha venido para poner una mayor armonización en el mercado”, un proceso que, reconoce, “va a llevar bastante tiempo”.

ESG en España

En Nordea AM ven interés en por la inversión ESG en España. “La inversión está creciendo y por eso hay una mayor oferta”, subraya Castro. Aunque puntualiza que cuenta con una mayor acogida entre el cliente institucional, ya que “las entidades están incorporando en todas sus plataformas, carteras y modelos la inversión sostenible. Por parte del inversor final, opina, la concienciación en mayor “pero se está quedado por detrás” de los institucionales. Por eso, “hay camino por andar”.