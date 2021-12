El amigo invisible es una de las tradiciones más habituales en la época de Navidad. No hay grupos de amigos, de trabajo o familias que no decidan hacer el amigo invisible para acabar el año dando y recibiendo regalos. Este juego clásico se convierte en el protagonista indiscutible de las conversaciones de los próximos días y es que ya queda my poco para tener que intercambiar los regalos. ¿Aún no has comprado el tuyo? No te preocupes y es que podrás encontrar el detalle perfecto en Ikea, especialmente si tu presupuesto no es demasiado alto.

A continuación te contamos cuáles son los regalos más TOP que podrás comprar en Ikea por 5 euros para celebrar el amigo invisible. ¡No te lo pierdas!

Celebra el amigo invisible con Ikea por menos de 5 euros

¿Tu amigo invisible es amante de la repostería? Entonces le encantará este detalle. Se trata de un utensilio perfecto para decorar dulces y es que podrás realizar decoraciones muy precisas y bonitas. Es ideal para preparar pasteles, rellenarlos o decorar galletas. Asimismo, puedes usarlo para las tortitas de los domingos por la mañana ya que tendrás una mayor precisión.

¿Su precio? ¡Tan solo 3 euros! Lo mejor de todo es que es un artículo de calidad y reutilizable, por lo que le durará años.

Esta bandeja de color dorada, pensada como soporte para velas, es una muy buena opción para regalar por el amigo invisible. Es muy útil, elegante y económica ya que su precio es de tan solo 5 euros. Mide 22 centímetros y es ideal para decorar la mesa. En la parte inferior, además, cuenta con unos accesorios para que la bandeja no se mueva de la mesa, por lo que, además, es muy segura.

A pesar de que está pensado para velas, puedes colocar cualquier tipo de adorno encima. ¡Es ideal para adornar la mesa del salón!

Para pasar todo el día fuera de casa es necesario tener un bolso versátil en el que podamos incluir todo lo que necesitamos, y en Ikea podemos encontrarlo. Se trata de una bolsa amplia, hecha con tejido muy duradero y repelente al agua al estar hecha de poliéster reciclado. Es perfecta tanto para llevarla en el día a día como para meterla en la maleta y usarla en viajes.

Su precio es de tan solo 5 euros, por lo que será un gran regalo del amigo invisible, especialmente si lo haces en la oficina.

Esta pequeña bolsa para el almuerzo es una muy buena opción, especialmente si eres de los que tiene que comer en la oficina cada día. Tiene un diseño muy depurado y es muy práctico ya que tiene compartimentos para todos los alimentos que necesites durante el día. Tiene un aislamiento interior para que los alimentos se mantengan calientes y es resistente al agua.

Contiene unos bolsillos para los cubiertos y otros objetos pequeños que tengas que llevar en tu día a día, por lo que es realmente práctico. Su precio, además, es bastante económico ya que tan solo cuesta 5 euros. ¡Ideal para regalar a un compañero de trabajo!