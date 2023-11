No es Netflix y nunca lo hubieras imaginado: la plataforma favorita de los españoles para ver series

La plataforma favorita de los españoles para ver series no es ni la gran Netflix, ni HBO o Amazon que lanzan cada día nuevos formatos. La llegada de la televisión en streaming ha cambiado por completo la manera de ver contenidos. De esta manera, podemos elegir las que más nos gusten y dejar atrás lo que no. Por lo que, es importante hacernos con un tipo de plataforma que tenga los contenidos que buscamos o que vemos más a menudo, evitaremos pagar de más, por algo que no utilizamos.

Cada vez vemos más series en plataformas en streaming, pasar más tiempo en casa frente al televisor implica una suscripción a un canal que nos asegura todo lo que queremos. Podemos obtener una forma de ver la televisión distinta, eligiendo las series y viéndolas si queremos todas de una vez.

La OCU ha elaborado una lista de las plataformas que más visitan los españoles, los resultados sorprenden a más de uno. No es la todo poderosa Netflix la responsable de recibir más españoles que buscan en ella sus series favoritas. Ni tampoco HBO o Amazon que tienen grandes contenidos, incluso Disney y su saga de todo lo referente a Star Wars, sino que la plataforma favorita es mucho más cercana.

Filmin es la plataforma que tiene más clientes españoles. Esta plataforma tiene el sello español ya que se creó en nuestro país hace unos años, en 2007. Por lo que es importante hacerse con un tipo de herramienta que se ha convertido en esencial, para muchas casas.

Todo aquel que quiera ver las mejores series y contenidos de todo tipo, Filmin tiene desde historia, hasta gastronomía, puede hacerlo de la mano de esta gran plataforma. El precio para poder hacerlo ha subido recientemente, ahora, cuesta unos 7,70 euros, un dinero que se suma al que se gasta en otras plataformas del mismo nivel.

Con lo que es importante estar al día para saber qué cuesta ver la televisión de calidad que queremos que entre en nuestra casa. Estas plataformas han ido sumando cada vez más suscriptores y no es de extrañar de ello, dada la calidad de unos contenidos que podemos ver en cualquier lugar. Cualquier dispositivo nos espera para dar la bienvenida a Filim la plataforma favorita de los españoles.