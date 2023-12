No busques más: la vajilla más elegante para Navidad no está en Ikea ni Maisons du Monde

¿Estás buscando una vajilla que te haga quedar bien en estas fiestas? ¿Quieres sorprender a tus invitados con una mesa elegante y sofisticada? ¿Te gustaría tener una vajilla que puedas usar tanto en ocasiones especiales como en el día a día? Si has respondido sí a estas preguntas, tenemos la solución perfecta para ti: la vajilla de porcelana más elegante de todas que sin embargo no encontrarás en Ikea o Maisons Du Monde. ¿Dónde entonces? Sigue leyendo que te lo contamos todo a continuación.

La vajilla más elegante para estas fiestas

Si buscas elegancia y estilo en tu mesa antes de que acabe el año, nada como elegir la vajilla que te va a enamorar. Se trata del modelo Facile que podemos encontrar en la tienda de muebles Westwing.

La vajilla de porcelana Facile es una serie de vajillas de alta calidad, diseñada para adaptarse a todos los gustos y estilos. Su diseño es atemporal y versátil, con formas suaves y redondeadas que le dan un toque de armonía y elegancia. Además, tiene un fino borde decorativo negro que contrasta con el blanco Off White de la porcelana, creando un efecto visual muy atractivo y elegante perfecto para que combine con los manteles más festivos, o también los que son más sobrios.

La vajilla de porcelana Facile está compuesta por 18 piezas, que incluyen seis platos llanos, seis platos hondos y seis platos de postre. Cada plato tiene un tamaño adecuado para servir diferentes tipos de alimentos, desde entrantes hasta postres. La vajilla es apta para microondas y lavavajillas, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. Además, está hecha de porcelana dura de alta calidad, que contiene aproximadamente un 50% de caolín, un 25% de cuarzo y un 25% de feldespato. Estos materiales le confieren una gran resistencia, durabilidad y brillo, que hacen que la vajilla no se raye ni se destiña con el uso.

La vajilla de porcelana Facile es como decimos, una opción ideal para vestir tu mesa en estas fiestas, ya que combina con cualquier tipo de mantel, cubertería y cristalería. Gracias a esta vajilla podrás crear diferentes ambientes, desde los más clásicos hasta los más modernos, jugando con los colores y los accesorios. Por ejemplo, puedes optar por un estilo minimalista, con un mantel blanco y unos centros de mesa con velas y flores. O puedes darle un toque más festivo, con un mantel rojo y unos adornos navideños. Sea cual sea tu elección, la vajilla de porcelana Facile hará que tu mesa luzca espectacular.

Pero lo mejor de la vajilla de porcelana Facile es que no solo es perfecta para la época navideña, sino que también puedes usarla durante todo el año. Su diseño neutro y elegante encaja con cualquier ocasión, desde una cena romántica hasta una comida familiar. Además, al ser tan resistente y práctica, no tendrás que preocuparte por su cuidado. La vajilla de porcelana Facile es una inversión que merece la pena, ya que le vas a sacar mucho partido y te acompañará durante mucho tiempo.

Ahora ya lo sabe ¿y a qué estás esperando?, si te ha gustado la vajilla de porcelana Facile, no esperes más y hazte con ella en Westwing. Su precio es de 149 €, lo que supone un ahorro con respecto a modelos similares en otras tiendas que suelen ser bastante más caros. Pero date prisa, porque es de esperar que la vajilla se agote por momentos. Y si no te llega a tiempo para el 25, no te preocupes, porque puedes aprovecharla para la Nochevieja o la comida de Año Nuevo. Sea cuando sea, la vajilla de porcelana Facile te hará disfrutar de unas fiestas inolvidables. ¡No la puedes dejes escapar!.