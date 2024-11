Ni Guerlain ni Yves Saint Laurent: el iluminador que llevan las famosas es de Mercadona y cuesta 6 euros

En el mundo de la belleza, las tendencias vienen y van, pero hay algo que nunca pasa de moda: el querer tener una piel radiante y luminosa. Este efecto que aporta un iluminador bien aplicado es el secreto mejor guardado de muchas celebridades y amantes del maquillaje. Mientras que marcas de lujo como Guerlain y Yves Saint Laurent ofrecen opciones de alta gama, Mercadona ha dado un paso adelante con un producto asequible y de alta calidad que está ganando la atención de quienes buscan un brillo natural. Hablamos del Iluminador facial fluido Highlighter Universe de Deliplus, un iluminador de tan solo 6,50 euros que está causando furor en las tiendas de Mercadona.

El Highlighter Universe Deliplus pertenece a la exclusiva colección Universe de Mercadona, creada con el propósito de ofrecer productos de calidad que realcen la belleza natural de cada persona. Este iluminador compacto ha sido diseñado para adaptarse a cualquier look, especialmente pensado para los maquillajes nocturnos. Con su fórmula ligera y de fácil aplicación, permite un acabado sutil y resplandeciente que se funde con la piel para un efecto luminoso y fresco que dura todo el día. Una alternativa que rivaliza con opciones de lujo, pero sin la necesidad de invertir grandes sumas de dinero. De este modo, para quienes buscan una alternativa económica y eficaz en su rutina de maquillaje, el iluminador Highlighter Universe no solo es una excelente opción, sino una inversión segura en belleza y estilo.

El iluminador que está arrasando en Mercadona

El Highlighter Universe Deliplus se presenta en un formato fluido que facilita su aplicación y asegura un acabado uniforme en el rostro. Su tono Champagne Rosado es perfecto para dar ese toque de brillo natural que todas buscan, resaltando los puntos de luz del rostro y proporcionando un look fresco y juvenil. Además, su envase con aplicador de bomba no sólo lo hace práctico y preciso, sino que también le da un toque de sofisticación, ideal para llevar en cualquier bolso.

Este iluminador está formulado con ingredientes ligeros y de rápida absorción, lo que permite que se funda con la piel sin dejar un efecto artificial. A diferencia de muchos productos de lujo, el Highlighter Universe Deliplus no se queda en la superficie; su textura permite una aplicación cómoda y una apariencia natural que complementa todos los tonos de piel.

Cómo aplicar el iluminador para un efecto luminoso natural

Para obtener el máximo provecho de este iluminador, Mercadona sugiere algunos consejos de aplicación sencillos pero efectivos. Aplicar una pequeña cantidad en los puntos de luz del rostro, como los pómulos, el arco de las cejas, el tabique nasal y el arco de cupido, puede transformar un maquillaje básico en uno de acabado profesional. Este producto es tan versátil que también puede utilizarse en áreas visibles del cuerpo, como clavículas y hombros, para un brillo adicional en noches especiales.

La técnica de aplicación puede variar según el estilo de cada persona, pero para un efecto natural, es recomendable difuminarlo con los dedos o una esponja de maquillaje en lugar de utilizar pinceles. Así, el Highlighter Universe Deliplus se fundirá mejor con la piel, creando una luminosidad sutil que enmarca el rostro y destaca su belleza natural.

Highlighter Universe en formato gel: otra opción para un look radiante

Dentro de la colección Universe de Mercadona, también se encuentra el Iluminador facial efecto gel Highlighter Universe Deliplus, una variante que resulta ideal para quienes prefieren texturas más ligeras. Este iluminador en formato gel, disponible también a un precio de 6,50 euros, ofrece un acabado translúcido que se adapta perfectamente a cualquier tono de piel. Con una textura de fácil aplicación, este gel se extiende suavemente y permite construir finas capas de brillo, creando un look luminoso pero discreto, perfecto para el día a día o para un maquillaje sin complicaciones.

A diferencia de su versión fluida, el formato gel es ideal para quienes buscan un efecto aún más sutil y refrescante. Su acabado es ligeramente más brillante, permitiendo resaltar los puntos clave del rostro sin perder la naturalidad. Además, es una excelente opción para pieles mixtas o grasas, ya que su textura ligera se adapta sin obstruir los poros.

Un iluminador que se adapta a cada necesidad

Mercadona ha demostrado que no es necesario gastar grandes cantidades para obtener un look radiante y profesional. Tanto el formato fluido como el gel ofrecen soluciones adaptadas a las necesidades de cada persona, permitiendo jugar con el nivel de brillo y el tipo de acabado deseado. Ambos iluminadores de la colección Universe se han convertido en una opción ideal para quienes desean una piel luminosa sin sacrificar la naturalidad.

Los iluminadores Highlighter Universe de Mercadona han demostrado que el brillo sutil y elegante ya no es exclusivo de marcas de lujo. Con una calidad notable, un precio accesible y un acabado que no tiene nada que envidiar a opciones más costosas, estos productos se han ganado un lugar en la rutina de belleza de muchas personas. Con esta colección, Mercadona hace posible que cualquier persona pueda lograr un look deslumbrante y sofisticado sin salir de su presupuesto.