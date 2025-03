Ni 7 ni 8 horas: este es el tiempo en el que somos productivos en el trabajo, según los expertos

La jornada laboral de 8 horas ha sido el estándar durante décadas, pero cada vez más estudios demuestran que no es la mejor manera de garantizar la productividad. De hecho, el debate sobre la reducción de la jornada laboral vuelve a estar sobre la mesa con la propuesta del Gobierno de limitarla a 37,5 horas semanales, convencidos de que es posible trabajar menos y ser igual o más eficaces que lo somos ahora. Pero ¿somos productivos en el trabajo como pensamos?.

Las empresas no tienen tan claro lo de la reducción de jornada. Mientras algunas grandes multinacionales ven la medida con buenos ojos, las pequeñas y medianas empresas temen que la productividad se resienta y que los salarios se estanquen. Pero el debate quizás no tendría que ser si reducir la jornada es algo factible o no, y sí sobre las horas reales en las que somos productivos en el trabajo, dado que existen datos que muestran que nuestra productividad estaría algo lejos de lo que se podría esperar para una jornada de 8 horas. De hecho, la cantidad de horas que pasamos sentados frente al ordenador no garantiza que estemos rindiendo al máximo. Entre pausas para el café, charlas con compañeros y ratos muertos navegando por internet, lo cierto es que el tiempo efectivo de trabajo es mucho menor del que creemos. Así lo ha revelado un reciente estudio sobre cuántas horas reales somos productivos al día, y el resultado sorprende.

Este es el tiempo en el que somos productivos en el trabajo

Un informe reciente ha sacado a la luz un dato revelador: en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo sólo durante 5 horas y 6 minutos. Esto significa que, de media, solo se aprovecha el 63,75% del tiempo de trabajo.

Este hallazgo confirma lo que muchos sospechaban: estar en la oficina o conectado desde casa no es sinónimo de productividad. La diferencia está en cómo se aprovechan las horas. Además, los datos reflejan que las mujeres tienden a ser más productivas que los hombres, dedicando 36 minutos más al trabajo efectivo a lo largo del día.

¿Qué influye en nuestra productividad?

El estudio que ha llevado a cabo Ringover.es, también analiza los factores que afectan la productividad en función del tipo de trabajo, la edad y el cargo del empleado:

Teletrabajo vs. presencialidad : aunque podría pensarse que quienes trabajan desde casa pierden más tiempo, la realidad es distinta. Los empleados que combinan teletrabajo y presencialidad son los más productivos, alcanzando 5 horas y 36 minutos de trabajo efectivo al día.

: aunque podría pensarse que quienes trabajan desde casa pierden más tiempo, la realidad es distinta. Los son los más productivos, alcanzando de trabajo efectivo al día. Edad : Los trabajadores más productivos pertenecen a la Generación X (44 a 59 años), con una media de 6 horas de productividad diaria. En contraste, los millennials (28 a 43 años) apenas llegan a 4 horas y 48 minutos, lo que supone menos de la mitad de la jornada laboral.

: Los trabajadores de productividad diaria. En contraste, los millennials (28 a 43 años) apenas llegan a 4 horas y 48 minutos, lo que supone menos de la mitad de la jornada laboral. Rango laboral: Los empleados con mayor responsabilidad o dueños de empresas son los que mejor aprovechan el tiempo, con una media de 6 horas y 12 minutos de productividad diaria. En cambio, los mandos intermedios son los menos eficientes, con 4 horas y 48 minutos de trabajo efectivo.

¿A qué dedicamos el resto del tiempo?

Si solo somos productivos durante poco más de 5 horas al día, ¿qué hacemos con el tiempo restante? El informe identifica las principales distracciones en el trabajo:

Navegar por internet: 56 minutos diarios.

56 minutos diarios. Hablar con amigos o familiares : 55 minutos.

: 55 minutos. Conversaciones con compañeros sobre temas no laborales : 52 minutos.

: 52 minutos. Uso de redes sociales: 50 minutos.

50 minutos. Hacer recados personales: 49 minutos.

49 minutos. Mirar al infinito (sin hacer nada en particular): 46 minutos.

46 minutos. Salir a fumar : 46 minutos.

: 46 minutos. Picar algo de comida : 43 minutos.

: 43 minutos. Buscar otro trabajo: 43 minutos.

43 minutos. Tomar café: 40 minutos.

Sorprende la cantidad de tiempo que se pierde en actividades ajenas al trabajo, pero la realidad es que muchas de ellas también cumplen una función. Tomarse un descanso de vez en cuando puede ser clave para evitar la fatiga y mantener la concentración.

¿Nos sentimos culpables por perder el tiempo en el trabajo?

Curiosamente, la mayoría de los empleados no se siente mal por procrastinar en el trabajo. Según el estudio, solo el 21% de los encuestados admite sentirse culpable por perder el tiempo. Entre las razones que justifican estos momentos de desconexión, destacan:

«Siempre termino mis tareas a tiempo» (46%).

(46%). «Es un comportamiento normal» (28%).

(28%). «Recupero el tiempo más tarde» (24%).

(24%). «He trabajado duro durante años y me permito cierta flexibilidad» (23%).

(23%). «Tomarme pequeños descansos me ayuda a concentrarme mejor» (21%).

Lo cierto es que la productividad no se mide únicamente en cantidad de horas, sino en cómo se organizan. Una jornada laboral más corta, enfocada en tareas clave y con pausas bien gestionadas, podría mejorar el rendimiento sin necesidad de alargar el tiempo de trabajo.

Con estos datos sobre la mesa, es inevitable preguntarse si la clave de la productividad está en trabajar menos horas. En países como Suecia, Francia o Alemania, ya han implementado medidas de reducción de jornada sin que esto afecte negativamente a la economía. De hecho, muchas empresas han visto mejorar el bienestar de sus empleados y, con ello, la eficiencia y la calidad del trabajo.