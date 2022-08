Naturgy aplaza la presentación de sus resultados al 11 de agosto por una sentencia contraria en Argentina

Naturgy ha decidido posponer la publicación de sus resultados del primer semestre de este año, que estaba prevista este viernes, al próximo 11 de agosto, debido a la notificación hoy mismo de una sentencia judicial contraria recibida por su participada Metrogas por el conflicto que mantiene abierto desde hace años por el cese de envíos de gas natural argentino.

En concreto, Metrogas, sociedad chilena participada en un 55,6% por Naturgy, ha recibido una sentencia condenatoria de primera instancia sobre una serie de demandas interpuestas por la argentina Transportadora de Gas del Norte (TGN), y que tienen su origen en el año 2009, momento en que Argentina dejó de suministrar gas a Chile por decisiones ajenas a la propia filial de la energética.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sentencia condena a Metrogas al pago a TGN en concepto de facturas y lucro cesante, más costas e intereses derivados de un contrato de transporte de gas que se vio afectado por la crisis energética entre Argentina y Chile.

Así, Naturgy indicó que la sentencia, no firme y recurrible, requiere que se incluyan sus potenciales efectos en sus resultados del primer semestre de 2022. No obstante, la energética afirmó que la primera estimación en los resultados consolidados del grupo en el primer semestre de este año es que el impacto «sería limitado, aunque se va a realizar un análisis de detalle en los próximos días». Además, Metrogas ejercerá «todas las acciones que le corresponden en la defensa de sus intereses, apelando el fallo judicial toda vez que dicha sentencia no tiene el carácter de definitivo».