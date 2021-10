El mundo económico catalán -Fomento del Trabajo, Cámara de Comercio…- no está conforme con que Cataluña vaya a recibir del Estado el doble de inversiones que Madrid el próximo año, según figura en los Presupuestos Generales de 2022 presentados por el Ejecutivo, y reclaman que lo presupuestado se ejecute realmente. Denuncian que en el primer semestre de 2021 sólo se ha ejecutado el 13,3% de lo aprobado en los Presupuestos de este año.

El Proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora comenzará su andadura parlamentaria prevé una inversión de 2.230,74 millones de euros en Cataluña, un 17,2 % de la inversión por territorios del Estado en 2022 y un 6,1 % más que en 2021. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha sostenido esta misma semana que la inversión destinada a esta comunidad equivale a su aportación al PIB estatal (el 19 %), por lo que «cumple lo que marca» el Estatut.

En cambio, para Madrid habrá menos inversiones el año próximo, y la mitad de lo que recibirá Cataluña. Sin embargo, el mundo económico catalán se ha lanzado ya a elaborar informes para reclamar más fondos al Gobierno, alegando que lo presupuestado no se cumple realmente porque no se ejecuta, no se llegan a realizar. Aseguran desde la Generalitat que entre 2015 y 2018 se materializó sólo el 65,9% de lo que estaba puesto en los Presupuestos. Y lo comparan con Madrid: 113,9%. Y en los primeros seis meses de 2021, sólo el 13,3%.

Cámara de Comercio

Por su parte, la Cambra ha estudiado la inversión por territorios presupuestada por el Estado en Cataluña entre 2013 y 2022, que cifra en el 12,8% del total, lejos del 19% que aporta esta comunidad al total del PIB del Estado.

Además, según esta misma corporación de derecho público, entre 2013 y 2020 el porcentaje medio de ejecución ha sido del 67,4% -el máximo se registró en 2017 (81%) y el mínimo en 2016 (56,4%)-: ello da, según cálculos de la Cambra, un total de 3.070 millones en inversiones no ejecutadas.

Lo mismo sucede con la inversión por territorios desde 2015, donde se ha liquidado el 11% de media cada año, lo que resulta en un déficit de inversión en Cataluña de 3.616 millones de euros en estos cinco años, apunta esta misma entidad.

Cercanías

La inversión prevista en Cercanías en Cataluña para este 2022 es de 680 millones de euros, un 38% más que los cerca de 500 millones que contemplaban las cuentas de 2021. Un incremento que, pese a ser importante, es relativizado desde entidades como la Cambra de Comerç por el hecho de que la ejecución en este ámbito suele ser muy baja.

La partida para Cercanóas supondrá un 30% de todas las inversiones de Cataluña, por lo que su grado de ejecución será más crucial que nunca para valorar el esfuerzo inversor del Estado.

La Cambra de Comerç ha alertado que para 2021 el Estado sólo espera ejecutar 94 millones, un 19% de lo previsto en el PGE, lo que le lleva a recelar del cumplimiento del Plan de Rodalies 2020-2030, que prevé más de 6.300 millones euros de inversión, de los que 3.900 deberían ejecutarse entre 2020 y 2025.

Infraestructuras

Estas bajas ejecuciones han ido haciendo cada vez más abultado el déficit histórico que arrastra Cataluña, aseguran. La Cambra calcula que ese déficit alcanza los 45.000 millones, según un estudio de 2019, y que Foment del Treball cifra en 28.000 millones en los últimos 10 años.

El Estado ha asignado en los Presupuestos para 2022 un total de 135 millones de euros para compra de material para la red ferroviaria y 270 millones más para el AVE, entre otras partidas para infraestructuras de transporte.