Montero dice que las pensiones sirven «para que los nietos puedan salir el fin de semana»

Pagar las facturas, ir a la compra o comprarse unas zapatillas se ha convertido en un lujo desde que Sánchez llego a la Moncloa. Sin embargo, María Jesús Montero ha encontrado la solución: las pensiones de «nuestros abuelos». Según la ministra de Hacienda, las prestaciones que cobran los jubilados no son para ellos, sino para ayudar a sus familias a hacer frente al alza del coste de la vida.

«Los abuelos no quieren las pensiones para ellos, las pensiones son ayudas para pagar la luz al hijo que no puede pagar la luz, la ayuda para ir al supermercado a comprar las cinco cosas que no puede comprar su hija o que considera un lujo, las pensiones son la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir» ha apostillado.

«Es el mejor salario que se puede repartir para todos aquellos que levantaron nuestro país» ha continuado. Según Montero, la mejor forma de hacer «justicia social» es que sean los jubilados los que «carguen» con el alza del coste de vida de toda su familia, asegurando que las pensiones son «el salario que mejor repartido pueden tener las familias» y que «los abuelos no quieren las pensiones para ellos».

Lo que Montero olvida es el aumento de la deuda de la Seguridad Social que se ha producido durante el Gobierno de coalición. Con el gasto en pensiones a un paso de superar la cifra simbólica de los 12.000 millones de euros mensuales, la insostenibilidad del sistema es cada vez más latente. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de las nuevas jubilaciones ha ascendido a 1.764 euros mensuales, por lo que de manera anual, las pensiones de los jubilados en enero serán de media 6.206 euros más elevadas que el sueldo de la gran mayoría de los trabajadores en nuestro país.

El efecto del IPC para la revalorización de las pensiones más los derechos acumulados por los trabajadores han impulsado al alza las pensiones de jubilación, que han subido más de un 8,3% en el último año. De esta forma, de manera anual, los nuevos jubilados en enero de 2023 percibirán una pensión anual de 24.696 euros. Si comparamos con el sueldo más frecuente en España, que ronda los 1.321 euros mensuales -18.490 euros al año-, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la diferencia entre las pensiones de los nuevos jubilados y el sueldo de la gran mayoría de los asalariados en España es del 25,1%, esos 6.206 euros más.

La estabilidad del sistema de pensiones es cada vez más inviable. En España, se necesitan 2,2 cotizantes por cada pensionista, algo que, al calor de la subida de las pensiones como consecuencia de la espiral inflacionista y de la eliminación del factor de sostenibilidad, puede incrementarse aún más. Y es que la pensión media para los jubilados que se han dado de alta en el último mes supera el salario medio de más de cinco millones de trabajadores, tanto por cuenta propia como ajena. Todo esto con un nivel de gasto en récord histórico, rozando los 12.000 millones mensuales.