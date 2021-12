El Corte Inglés tiene el regalazo más buscado estos días, la mochila Pepe Jeans para meter el portátil más bonita y práctica que hayas visto nunca. Son tiempos de reinventarse, de volver a estudiar o de trabajar más que nunca en busca de nuestros sueños. Para poder llegar a la oficina o las clases con todo lo necesario para triunfar, necesitamos unas buenas herramientas entre las que se incluye esta mochila Pepe Jeans unisex. Un regalo para nuestro chico o para que estemos bien equipada para emprender un nuevo camino, este es el regalazo que buscamos.

Pepe Jeans vende en El Corte Inglés la mochila para meter el portátil que se convertirá en un regalazo

Pepe Jeans es una de las marcas de referencia de El Corte Inglés siempre en busca de lo mejor para sus clientes. En estos tiempos de crisis estamos preparados para afrontar todos los cambios que llegarán. Nos hemos acostumbrado a dejar a un lado el transporte público para volver a caminar o quizás ir en bicicleta o patinete. Las formas eco de desplazarse son cada vez más frecuentes y requieren de los accesorios necesarios para hacerlo.

Una mochila es una herramienta básica para poder llevar el portátil, el dispositivo que más usamos en el trabajo o en clase en perfectas condiciones. Necesitamos ser capaces de encontrar el complemento que mejor se adapte a nuestro día a día, en este caso, el Corte Inglés tiene una amplia gama de productos con el sello de Pepe Jeans entre los que destaca esta mochila.

Un portátil de 13,3” quedará perfectamente protegido en esta mochila que ha sido diseñada específicamente para transportarlo a cualquier lugar. Podemos llevar los libros, la agenda y hasta la comida del día. Es una mochila muy amplia que tiene un lugar diseñado para el ordenador y todas nuestras cosas.

Dispone de un puerto USB integrado para colocar la batería externa, de esta manera podremos cargas nuestros dispositivos mientras nos movemos de camino a casa. Está diseñada con unos tirantes anchos, ergonómicos y acolchados que se adaptan perfectamente a la espalda y banda trasera para incorporarla al trolley cuando viajes.

No se puede pedir nada más por menos de 60 euros, el precio de esta mochila de Pepe Jeans de calidad destacada es de risa. Tendremos un complemento de lujo que solo El Corte Inglés es capaz de vender por tan poco dinero. Si estás buscando un regalazo, no lo dudes, con esta mochila no fallarás.