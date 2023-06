Un 52% de la población española trabajadora considera que no recibe «un pago justo» por su trabajo ni que los ascensos recaen siempre en aquellos que más se lo merecen. Es una de las conclusiones de la encuesta sobre clima laboral que ha realizado la firma Great Place to Work entre 1.502 empleados y empleadas que trabajan por cuenta ajena, y que forma parte del Informe Best Workplaces 2023 que ha presentado hoy, en las oficinas de Beam Suntory, sector de bebidas espirituosas, la consultora experta en transformación de clima y cultura laboral.

Otro de los datos que miden la satisfacción laboral indica que seis de cada diez trabajadores «no sienten que reciban una parte justa de las ganancias de la organización» en la que trabajan. Asimismo, un 54% de los encuestados no creen que los ascensos sean siempre merecidos, un porcentaje prácticamente idéntico de los que opinan que los superiores hacen «favoritismos».

Por otro lado, mientras que el 82% de los encuestados reconocen que su lugar de trabajo es «físicamente seguro», sólo el 55% reconoce que es «psicológica y emocionalmente saludable» para trabajar. Alrededor de la mitad (54%) afirman que sus responsables les animan «a que equilibren su vida profesional y personal». En ninguna de estas cuestiones se aprecian diferencias significativas por razón de género ni por diferencia de edad, entre empleados jóvenes y mayores.

Las conclusiones anteriores forman parte de este estudio realizado en base a la opinión de 374.214 trabajadores y trabajadoras y el análisis de 389 compañías que han sido certificadas con el sello Best Workplaces 2023, que se compara con las respuestas obtenidas entre la población general, representada con una muestra de 1.502 trabajadores por cuenta ajena, representativa en cuanto al sexo y edad a la población ocupada de España según datos del INE.

Sello Great Place to Work

Por ejemplo, en la pregunta sobre el salario, el 52% de los que afirman no recibir un pago justo desciende hasta el 29% entre los trabajadores de empresas que han obtenido el sello de certificación emitido por Great Place to Work. Una diferencia similar ocurre cuando son preguntados por si sienten que reciben una parte justa de las ganancias de la organización, registrándose una diferencia de 26 puntos: un 60% entre la población general que afirma que no lo siente frente solo al 34% de aquellos que forman parte de una empresa certificada.

En este sentido, las mayores diferencias, superiores a 30 puntos, se obtienen al preguntar cuestiones como si los superiores informan sobre asuntos o cambios importantes (84 vs. 54 puntos), si los superiores cumplen sus promesas (85 vs. 53), o si se recurre «al politiqueo y los golpes bajos» para conseguir las cosas (85 vs. 54). Como resumen general, y ante la pregunta «teniendo en cuenta todo, yo diría que éste es un excelente lugar para trabajar», nueve de cada diez trabajadores de empresas certificadas reconocen que sí lo es, frente al 63% de trabajadores del resto de empresas. El estudio Best Workplaces 2023 analiza cinco dimensiones (credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería) en base a 60 afirmaciones cerradas que se responden con una escala de frecuencia para conocer en qué medida están consolidados en la organización comportamientos que generen confianza (tanto con superiores, como compañeros y la propia organización) por parte de los empleados.

Cultura empresarial

Las empresas Best Workplaces 2023 obtienen de media un 88% de Trust Index, cuando este indicador de negocio está por encima de 82 puntos, la cultura de la compañía se convierte en una ventaja competitiva. Desde la consultora, afirman que para alcanzar estos niveles de compromiso por parte de los empleados hay que situar a la plantilla en el centro de la estrategia; cuidando y exigiendo altos niveles de rendimiento. Los resultados del estudio de la población general muestran diferencias significativas respecto a las Mejores Empresas para Trabajar en España.

En un contexto en el que el nivel de rotación media en España sigue aumentando, los Best Workplaces cuentan con un 7% de rotación. De estos datos se concluye que las Mejores Empresas para Trabajar, respecto a las compañías en general, hacen realidad las intenciones de cuidar la diversidad, bienestar, conciliación, compromiso y reconocimiento de sus empleados, mientras mantienen un extraordinario foco en la obtención de resultados. Certificación Great Place to Work Great Place to Work® es una compañía que reconoce y construye Excelentes Lugares de Trabajo a través de una metodología de investigación propia alrededor de la confianza que se genera en las empresas. Asimismo, la firma cuenta con una división de consultoría dedicada a mejorar la cultura de trabajo de las compañías.

La Certificación™ Great Place to Work ® permite a la empresa conocer el nivel de confianza dentro de su organización y reconoce a las empresas líderes en el cuidado de sus personas. En palabras de Nicolás Ramilo, director General de GPTW, «como expertos en la gestión de la cultura organizacional en más de 90 países y después de haber trabajado con más de 20.000 empresas a lo largo del mundo, nuestra misión es contribuir a la construcción de una sociedad mejor, ayudando a las organizaciones a convertirse en Excelentes Lugares para Trabajar para todos y todas». «Vivimos un momento en el que aquellas compañías que no pongan a los empleados en el centro de su estrategia de negocio, tendrán muy difícil competir en sus mercados», concluye.