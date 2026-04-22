Las acciones de Puig han repuntado un 20% en el último mes, tras los rumores alrededor de una posible fusión con Estée Lauder. En la jornada de ayer, la catalana especializada en moda y belleza se anotó un repunte del 6% después de que haya vuelto a salir a la palestra la fusión con la estadounidense.

Las últimas novedades vienen de la mano de Estée Lauder. El gigante cosmético habría pedido a JPMorgan que estructure un paquete de financiación de unos 5.000 millones de euros para articular una OPA sobre Puig.

Si bien la fusión puede ser una gran oportunidad para ambas compañías para hacer frente a la gigante L’Oréal, esta operación no convence a todos los analistas.

Primero, porque para Puig la operación estaría infravalorada teniendo en cuenta que, a fecha de abril de 2026, la capitalización bursátil de Puig se sitúa en torno a los 10.000 millones de euros.

Turno de la catalana

Según los expertos, Puig está en una posición más sólida que Estée Lauder, lo que le permitiría contar con una mayor capacidad de negociación.

«Si la operación se cierra en los precios actuales, hablamos de que la valoración de Puig sería un 25% inferior a la que salió a bolsa, lo que parece un fracaso para la familia», señala el analista Javier Cabrera.

El experto confía en que la familia presione para obtener un mejor precio, ya que la generación de valor para los accionistas debe estar más clara.

La valoración que realizan algunos analistas de las acciones de Puig ronda los 22-23 euros, lo que supondría una prima de más del 40%.

Puig no debería ‘rebajarse’

Además, hacen hincapié en que la familia no debería aceptar una operación por debajo de los 20 euros dadas las condiciones de las dos empresas.

«Creemos que el acuerdo se puede cerrar con una prima de alrededor del 30% desde los precios de cierre del lunes 23 de marzo, lo que lo dejaría en torno a los 20 euros por acción», añade Cabrera.

Esta prima está algo por debajo de lo que se ha pagado en otras ocasiones en el sector del lujo, pero dado el contexto actual de incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, puede llegar a cerrarse en ese rango.

Esto dejaría la valoración de la compañía en unas 13 veces el valor de empresa/EBIT estimado por los expertos para este 2026, lo que les parece un múltiplo barato para la calidad de la compañía.

Para Renta4 la proyección es aún mayor; desde las primeras conversaciones de posible fusión con Estée Lauder han propiciado la consecución de un patrón de cambio de tendencia, con un recorrido alcista teórico en 23,25 euros, un 31% por encima.

Además, los expertos señalan que, incluso en el caso de que la operación corporativa no se llevara a cabo y se cerrara el hueco alcista abierto con aquella noticia, en 15,57 euros, no cambiaría su escenario técnico alcista potencial, que se mantendrá mientras respete los mínimos del 13 de marzo, en 14,34 euros.

Dudas en torno al tipo de operación

A día de hoy, la última información facilitada de la operación data del 17 de marzo, cuando la catalana presentó a la CNMV las conversaciones sobre la fusión con la estadounidense.

Sin embargo, el mercado ya descuenta que la operación se realice con una estructura mixta, con intercambio de acciones y efectivo.

Según las estimaciones de Jefferies, la operación se configuraría con un 80% en acciones y un 20% en efectivo para los accionistas de Puig, lo que supondría una prima del 30% sobre el precio «no alterado»de la compañía catalana y situaría la valoración del grupo combinado en 11,8 veces el Ebitda y 23 veces el beneficio por acción.

En este marco, la familia Lauder mantendría un 26,7% de control económico, la familia Puig un 21,7%, mientras que el resto del capital quedaría en manos de los actuales accionistas de Estée Lauder (43,6%) y de los minoritarios de Puig (8%).

Jefferies interpreta que la fusión tendría un enfoque «defensivo» para Estée Lauder, al permitirle ganar tamaño en un contexto de fuerte dinamismo en las adquisiciones del sector y reducir la presión de potenciales terceros sobre la familia fundadora para impulsar otras alianzas.

La clave es que ambas compañías tienen dos tipos de acciones, entre las que se encuentran las que dan un mayor poder de voto a las familias.

Por ello, lo más probable es que las familias intercambien acciones, mientras que para los minoristas se dé efectivo. En cualquier caso, todavía no está nada clara la estructura exacta.

De hecho, cabe la posibilidad de que la empresa resultante pueda cotizar en la bolsa americana y en la bolsa española a la vez.