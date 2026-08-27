Deutsche Bank y Google han creado una inteligencia artificial (IA) que ayuda a tomar decisiones financieras, poniendo en jaque el trabajo de los analistas. En concreto, entre sus funciones, está la de «mejorar la resiliencia de la cartera», algo que supone reducir «el análisis complejo de la exposición al riesgo de la cartera de bonos a una ejecución inferior a 5 minutos, con sugerencias automatizadas de estrategias de cobertura de duración».

Se trata de Gemini Enterprise, un modelo que se podrá utilizar en el sector financiero: «Las instituciones financieras pueden utilizar el agente de investigación financiera para agilizar operaciones complejas de varios pasos». Esto, a su vez, «ayuda a las mesas de negociación a afrontar perturbaciones macroeconómicas repentinas».

Así, el «análisis complejo» que actualmente realizan profesionales se verá enormemente reducido y automatizado, pudiendo obtener información relevante de valores y productos de inversión en cuestión de minutos y, con ello, tomar decisiones de compra y venta de productos financieros.

Según Google, esta nueva IA «mejora la información que ofrecen los asesores», pues «proporciona a los gestores recomendaciones personalizadas y documentos adaptados a sus necesidades».

La IA de Deutsche Bank y Google

El gigante tecnológico mantiene que este modelo puede descubrir «oportunidades en el mercado crediticio», pues «transforma los datos en ideas de inversión prácticas mediante la identificación y el aislamiento de posibles errores de valoración».

«Esto permite a los equipos aumentar el volumen de operaciones, a la vez que reducen el riesgo administrativo y la latencia en la evaluación crediticia», explica la compañía.

En cuanto a las ventajas que pueden conseguir las empresas, Gemini Enterprise también permite «acelerar la emisión de bonos»: «Reduce los plazos de presentación a los clientes de días a minutos, de modo que los equipos de renta fija y suscripción puedan identificar proactivamente a los clientes potenciales, aumentar la capacidad de negociación y asegurar una ventaja crucial como pioneros para conseguir más negocios».

El propio Deutsche Bank va a implementar esta IA dentro de sus servicios financieros. El banco alemán «participó como socio clave en el diseño del agente de Investigación Financiera, aportando su amplia experiencia en el sector bancario para cumplir con los exigentes requisitos de seguridad, gobernanza y residencia de datos de la industria bancaria».

La entidad prevé incluir el modelo «en toda su división de Banca Corporativa para identificar las necesidades de los clientes, ofrecer productos relevantes de diversas áreas de negocio, optimizar los procesos de captación y detectar las tendencias del mercado».

Además, el banco está explorando las capacidades del agente para respaldar los procesos de gestión de riesgos de delitos financieros, realizar pronósticos avanzados y análisis de escenarios, y agilizar la presentación de propuestas en sus divisiones de Banca Privada y Banca de Inversión».

Así, los mercados y el sector financiero están siendo cada vez más copados por las nuevas tecnologías, incluso en la toma de decisiones de inversión. Algo que va a agilizar procesos que antes ocupaban una gran cantidad de tiempo y formación a analistas.